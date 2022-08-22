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В преддверии неумолимо приближающегося дебюта очередных поколений графических адаптеров NVIDIA и AMD, модели, уже представленные на рынке, продолжают терять в цене: как сообщает ресурс Wccftech, опираясь на исследование специалистов 3DCenter, ценники большинства видеоадаптеров в европейской рознице ощутимо упали, а стоимость некоторых из них понизилась ниже рекомендованного значения.

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Источник изображения: Pixabay

Согласно опубликованному графику, суммарная стоимость моделей из «основной корзины», представленных на немецком рынке, к которым источник причислил AMD Radeon RX 6800 и RX 6800 XT, а также NVIDIA GeForce RTX 3080 10 Гбайт, RTX 3070 и RTX 3060 Ti, упала ниже MSRP, достигнув уровня в 97 % от рекомендованной.

Источник изображения: 3DCenter

Отмечается, что ценники видеоадаптеров AMD серии Radeon RX 6000 падают ускоренными темпами, а целый ряд моделей в немецкой рознице можно приобрести по достаточно «вкусным» ценам, достигнувшим или даже опустившимся ниже рекомендованных, причём речь идёт не только о топовой Radeon RX 6900 XT, но и более доступных Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 6600 и Radeon RX 6500 XT.

С графическими адаптерами NVIDIA ситуация чуть более интересная, но не для рядовых покупателей: так, наибольшее падение цены пережила флагманская GeForce RTX 3090 Ti, потеряв более 40 % от рекомендованной стоимости, ценники RTX 3090 и RTX 3080 Ti также выглядят привлекательно на фоне их снижения ниже MSRP, в то время как остальные представительницы серии GeForce RTX 30 предлагаются по чуть завышенным (по сравнению с рекомендованными значениями) ценам.

Источник изображений: Wccftech

Отечественные магазины также могут порадовать снижением ценников на доступные модели: например, Radeon RX 6500 XT GAMING OC производства Gigabyte, имеющая в своём распоряжении 4 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при 64-битной шине и GPU, способный функционировать на частоте 2825 МГц в boost-режиме, в онлайн-магазине «Регард» предлагается за 19250 рублей, согласно данным ресурса HardPrice, за последний месяц став дешевле почти на 2000 рублей, а GeForce RTX 3060 EAGLE OC от того же производителя, снабжённая 12 Гбайт памяти GDDR6 и базирующаяся на чипе, характеризующемся частотой 1807 МГц в boost-режиме, оценена в 41650 рублей, скинув за август более 7000 рублей.

Источник изображений: Регард

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Стоит отметить, что «криптозима» вкупе с желанием производителей избавиться от залежалого товара играют на руку рядовым покупателям, однако снижение стоимости ряда моделей не кажутся слишком уж впечатляющим, учитывая надвигающийся выход видеокарт следующего поколения. Впрочем, подобные тенденции намекают на отсутствие моделей среднего ценового сегмента на старте продаж как минимум у NVIDIA, поэтому желающим заполучить новенькую GeForce RTX 4070, а тем более RTX 4060, похоже, придётся запастись терпением.

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#amd #nvidia
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