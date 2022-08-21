Необычный экземпляр стал частью истории.

Долгий путь разработки продуктов не всегда оканчивается их последующим выпуском — иногда по тем или иным причинам уже почти готовые образцы могут очутиться в пыльном ящике, став историей и предметом охоты для искателей всего необычного: так, энтузиаст под ником YuuKi_AnS опубликовал изображение достаточно интересного экземпляра процессора Intel, принадлежащего к семейству Cannon Lake-Y и так и не увидевшего свет, сообщает ресурс Wccftech.

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Взглянув на опубликованное изображение, можно отметить, что представленный на нём экземпляр с пометкой, указывающей на его принадлежность к специальным образцам, вероятно, использовавшимся для тестирования инженерами Intel, имеет чиплетную компоновку, но, в отличие от своих дебютировавших «соплеменников», получил целых три кристалла: исходя из данных, опубликованных специалистом под ником SkyJuice, представитель семейства Cannon Lake-Y в исполнении BGA 1392 наделён 10-нм кристаллом CPU с площадью 70.52 мм², а также кристаллами PCH (46.17 мм²) и MclVR (13.72 мм²), последний из которых ответственен за регулирование напряжения.

Кроме того, инсайдер поделился фотографиями достаточно большой по размерам в сравнении с площадью самого процессора материнской платы, которая, вероятно, также была задействована в процессе внутреннего тестирования.

Источник изображений: Wccftech, Twitter, YuuKi_AnS

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Необходимо отметить, что 10-нанометровый «долгострой» Intel нашёл свою реализацию в виде только двух моделей семейства Cannon Lake (Core i3-8121U и M3-8114Y), которые поставлялись лишь в составе NUC и небольшого количества лэптопов.