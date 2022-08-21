Впрочем, некоторых блоков iGPU может недосчитаться.

В то время как целый ряд геймеров скептически относится к технологии трассировки лучей, считая её «обузой», гиганты компьютерной индустрии продолжают представлять всё новые продукты с поддержкой оной: как информирует публику ресурс Tom's Hardware, благодаря энтузиасту Coelacanth’s Dream, покопавшемуся в коде Intel Graphics Compiler, стало известно о возможности внедрения рейтрейсинга на аппаратном уровне для графической подсистемы будущих процессоров Intel Core 14-го поколения, известных под кодовым именем Meteor Lake.

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Источник изображения: Intel

Сообщается, что iGPU процессоров Intel Core 14-го поколения будут базироваться на игровой архитектуре Xe-HPG, что по сути делает их «соплеменниками» для дискретных графических адаптеров под брендом Arc, поэтому поддержка технологии трассировки лучей на аппаратном уровне вполне возможна, тем более, что в найденном коде уже имеются строки, активирующие данную функцию при обнаружении принадлежности продукта к семейству Meteor Lake.

Впрочем, без «ложки дёгтя» тоже не обошлось: согласно результатам исследования энтузиаста, графика процессоров Intel Core 14-го поколения окажется лишена блоков XMX, ответственных за ускорение функций с задействованием ИИ, что может негативно сказаться при использовании технологии масштабирования, разрабатываемой специалистами компании и известной как XeSS.

Стоит отметить, что Intel вовсе не станет «первопроходцем», снабдив свои будущие продукты поддержкой технологии трассировки лучей на аппаратном уровне — в этом вопросе её уже давно обогнала AMD, представив процессоры серии Ryzen 6000 с iGPU, наделёнными блоками Ray Accelerator.

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Необходимо напомнить, что процессоры Intel семейства Meteor Lake получат ряд весьма существенных изменений, в том числе плиточную структуру и более тонкий техпроцесс. Что касается встроенного видеоядра, то, исходя из имеющихся данных, оно должно получить ощутимо большее количество исполнительных блоков по сравнению с предшественниками — ряд источников приписывает новинкам вплоть до 192 EU.