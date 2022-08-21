Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
Процессоры с аппаратной поддержкой рейтрейсинга могут появиться не только у AMD, но и у Intel
Впрочем, некоторых блоков iGPU может недосчитаться.
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

В то время как целый ряд геймеров скептически относится к технологии трассировки лучей, считая её «обузой», гиганты компьютерной индустрии продолжают представлять всё новые продукты с поддержкой оной: как информирует публику ресурс Tom's Hardware, благодаря энтузиасту Coelacanth’s Dream, покопавшемуся в коде Intel Graphics Compiler, стало известно о возможности внедрения рейтрейсинга на аппаратном уровне для графической подсистемы будущих процессоров Intel Core 14-го поколения, известных под кодовым именем Meteor Lake.

реклама

Источник изображения: Intel

Сообщается, что iGPU процессоров Intel Core 14-го поколения будут базироваться на игровой архитектуре Xe-HPG, что по сути делает их «соплеменниками» для дискретных графических адаптеров под брендом Arc, поэтому поддержка технологии трассировки лучей на аппаратном уровне вполне возможна, тем более, что в найденном коде уже имеются строки, активирующие данную функцию при обнаружении принадлежности продукта к семейству Meteor Lake.

Впрочем, без «ложки дёгтя» тоже не обошлось: согласно результатам исследования энтузиаста, графика процессоров Intel Core 14-го поколения окажется лишена блоков XMX, ответственных за ускорение функций с задействованием ИИ, что может негативно сказаться при использовании технологии масштабирования, разрабатываемой специалистами компании и известной как XeSS.

Стоит отметить, что Intel вовсе не станет «первопроходцем», снабдив свои будущие продукты поддержкой технологии трассировки лучей на аппаратном уровне — в этом вопросе её уже давно обогнала AMD, представив процессоры серии Ryzen 6000 с iGPU, наделёнными блоками Ray Accelerator.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Необходимо напомнить, что процессоры Intel семейства Meteor Lake получат ряд весьма существенных изменений, в том числе плиточную структуру и более тонкий техпроцесс. Что касается встроенного видеоядра, то, исходя из имеющихся данных, оно должно получить ощутимо большее количество исполнительных блоков по сравнению с предшественниками — ряд источников приписывает новинкам вплоть до 192 EU.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #intel
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Цены народных видеокарт падают — в августе RTX 3060 и RX 6600 XT подешевели на 9-14 тысяч рублей
Intel признала множество проблем с драйверами графического процессора Arc
Процессоры Intel Meteor Lake смогут поддерживать трассировку лучей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько будет стоить рубль этой осенью – российские экономисты советуют покупать наличные доллары
138
Илону Маску не удалось прокачать мозг человека – что происходит в Neuralink, и кто в этом виноват
36
Биткоин и Эфир резко обвалились на фоне негативных прогнозов падения экономики США и политики ФРС
20
Финальный список из 86 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 на Android 12 к концу 2022г
+
Термодинамическое равновесие Земли способно выдержать порядка 1 квадриллиона населения
3
Стоимост видеокарт Radeon RX 6000 продолжает стремительно снижаться
9
Возвращаемся в Cyberpunk 2077 – какую видеокарту купить для самой требовательной игры
15
Google и Apple могут заблокировать все смартфоны в России – Наталья Касперская
26
6 самых провальных видеокарт NVIDIA и AMD текущего поколения, которые не стоит покупать в 2022г
15
Сеть Ethereum упала на 11% процентов за последние сутки
4
Цены на видеокарты AMD и NVIDIA в магазинах РФ летом 2022г опустились ниже рекомендованных
15
В Центробанке рассказали, как россиянам правильнее распоряжаться долларами, евро и стерлингами
2
Подземелья и Драконы разрабатываются на Unreal Engine 5
1
Чем грозит Европе и России взрыв на Запорожской АЭС – реалистичная модель распространения радиации
24
MSI представила материнскую плату со встроенным процессором Core i5-11260H
1
Стартовала первая неделя истории Рами в Forza Horizon 5
+
Redfall станет самой крупной игрой от Arkane Studios
+
Предварительная загрузка Saints Row на ПК недоступна
+
Конвертопланы США признаны опасными - проект закрыт
9
Siemens предлагает создать плейлист для турбины "Северного потока", которой одиноко в Германии
33

Популярные статьи

AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на AM5 порадуют производительностью, но должны идти с зубочистками в наборе
76
Биннинг 5-ти Ryzen 5600 с Aliexpress по разгону памяти
27
Волна снижения цен на геймерские видеокарты среднего уровня докатилась до России — обзор цен
31
Самый дешёвый комп "из магазина" - сравниваем Intel и AMD. Часть 1
33
Diablo II: Resurrected - старушка в новых одеяниях
54
Маленькая история о маленьком апгрейде
15
Zen3 не всегда лучше Zen+: Сравнительное тестирование R7 2700X, R5 5500, i3-10105F
18
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
82
ТОП-10 претензий к компании Intel и ее продукции
51
Зеркала сайтов "фейк-ньюс" теперь можно блокировать
61

Сейчас обсуждают

Сергей Сидоренко
07:29
Есть яхта с парусом и электромотором, без дизеля. Зарядка по парусом от того же электромотора с двухлопастным винтом. Когда зарядка не нужна, лопасти винта становятся продольно килю и не мешают ходу....
Яхта с парусами, дизелем и электромотором представлена в Дании
Suho
07:29
4060 за 20 т. р. И точка. 3060 за 16. Передайте это Куртке.
Цены народных видеокарт падают — в августе RTX 3060 и RX 6600 XT подешевели на 9-14 тысяч рублей
D.K.
07:15
Я сильно сомневаюсь, что планета банально вместит в 150 миллионов раз больше людей, чем сейчас.
Термодинамическое равновесие Земли способно выдержать порядка 1 квадриллиона населения
MrBruno77
07:05
дешевые потому что охлад плохой, тот же палит 3070 греется до 75 градусов, а топы вроде rog strix, msi x trio выше 64 не видят
6 самых провальных видеокарт NVIDIA и AMD текущего поколения, которые не стоит покупать в 2022г
Михалыч
06:25
Ускоритель это и есть основные двигатели системы, именно стартовые двигатели дают импульс маршевым для достижения первой космической скорости. А маршевый движок да, жидкостный.
Лунная миссия Артемида стартует 29 августа
Сергей Андросов
06:15
нВидиа просит за свои видеокарты слишком дорого......, под дулом пистолета заставляет российских барыг гнуть конские цены, к коим относится и так любимый зелотом шитлинк, нВидиа корень зла оказывается...
6 самых провальных видеокарт NVIDIA и AMD текущего поколения, которые не стоит покупать в 2022г
ахахах
06:15
на 24г уход с МКС объявил роскосмос недавно
На МКС будет испытана космическая теплица
mistergrim
06:10
Трепаться — не мешки ворочать.
На МКС будет испытана космическая теплица
ахахах
06:10
да,замес там может быть с НАТО,но тут на кону само существование России.Щас 3-я мировая идёт против 50-ти стран,пока экономическая только
Евросоюз выплатит Германии €28 млрд евро на нужды энергокомпаний
Johan_888
06:04
Ну там ещё пшэки рвутся в бой, ещё тыс 200-300 может быть.
Евросоюз выплатит Германии €28 млрд евро на нужды энергокомпаний
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем