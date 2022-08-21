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Цены народных видеокарт падают — в августе RTX 3060 и RX 6600 XT подешевели на 9-14 тысяч рублей
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Пока инсайдеры вовсю трубят об активных действиях NVIDIA и AMD, направленных на снижение объёмов «залежалого» товара на складах в виде моделей видеокарт текущих поколений, рядовые пользователи могут воочию наблюдать за ощутимым снижением стоимости целого ряда видеоадаптеров, причём речь идёт не о флагманских продуктах, а о вполне себе народных.

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Источник изображения: Pixabay

Так, согласно данным ресурса HardPrice, наиболее доступную модель Radeon RX 6600 XT, предлагаемую в настоящий момент онлайн-магазином «Регард», можно приобрести за 35510 рублей — именно столько стоит видеокарта Radeon RX 6600 XT Pulse OC производства Sapphire, снабженная двумя вентиляторами, 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при 128-битной шине и GPU, функционирующем на частоте до 2593 МГц в boost-режиме, которая за ещё не прошедший август скинула в цене около 9000 рублей.

Источник изображения: HardPrice


Источник изображения: Регард

Ещё одну видеокарту от Sapphire, а именно Radeon RX 6600 XT Nitro+ OC, имеется возможность заполучить за чуть большую сумму, составляющую 38680 рублей, что вполне логично, ведь на фоне весьма схожей системы охлаждения и аналогичных параметров подсистемы памяти данная модель может предложить более высокую частоту графического процессора в режиме boost, достигающую значения в 2607 МГц. Стоит отметить, что всего за несколько недель видеоадаптер также подешевел почти на 9000 рублей.

Источник изображения: HardPrice


Источник изображения: Регард

Что касается прямой конкурентки Radeon RX 6600 XT в лице GeForce RTX 3060, то падение её стоимости оказалось ещё более существенным, по крайней мере, это касается одной из моделей от Palit: речь идёт о GeForce RTX 3060 Dual OC, оснащённой 12 Гбайт памяти типа GDDR6 при шине в 192 бит и GPU, достигающем максимальной частоты в 1837 МГц в boost-режиме, за август подешевевшей почти на 14000 рублей и в данный момент предлагающейся за 39280 рублей.

Источник изображения: HardPrice


Источник изображения: Регард

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3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
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Необходимо отметить, что при схожей стоимости GeForce RTX 3060 обладает более весомым объёмом видеопамяти и более производительна в играх с задействованием рейтрейсинга, однако общий уровень быстродействия Radeon RX 6600 XT в большинстве современных игровых приложений всё же чуть выше, но выбор, естественно, остаётся за покупателем.

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#amd #nvidia #sapphire #palit #geforce rtx 3060 #radeon rx 6600 xt
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