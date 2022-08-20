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Intel нашла более четырёх десятков проблем с драйверами Arc благодаря лишь одному обзору
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Специалисты компании Intel продолжают героически устранять проблемы с графическими драйверами Arc, то и дело «всплывающие» в том или ином обзоре: так, благодаря откровениям вице-президента и генерального менеджера подразделения Visual Compute Group Лизы Пирс (Lisa Pearce), стало известно о весомом вкладе разного рода энтузиастов в дело по исправлению ошибок и багов.

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Источник изображения: Intel

Как оказалось, представители Intel пристально следят за целым рядом специалистов по обзорам компьютерных комплектующих: сообщается, что только благодаря одному обзору видеоадаптера Arc A380, опубликованному на известном YouTube-канале Gamers Nexus, удалось выявить целых 43 проблемы, из которых 4 уже были побеждены в конце июля, а в новом пакете драйверов от 19 августа текущего года инженерам компании удалось справиться уже с 21 неполадкой.

Кроме того, Лиза Пирс отмечает, что ряд проблем был связан с некорректной работой установщика драйверов, в результате чего вместо быстрой инсталляции наблюдались неожиданные сбои, обещая, что на смену ему в скором времени придёт доработанный инсталлятор, функционирующий в комбинированном режиме и не доставляющий проблем.

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Остаётся надеяться, что специалисты Intel смогут побороть большинство возникающих проблем до дебюта производительных графических адаптеров Arc – пока же геймеры и обзорщики, приобретающие единственную дебютировавшую модель в лице Arc A380, выступают в роли бета-тестеров.

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#intel #arc
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Ты б хоть перевел (раз вежливый такой), не все тут по-вашему разумеют
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AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на AM5 порадуют производительностью, но должны идти с зубочистками в наборе
VRoman
17:31
Думалось, что такая большая компания как Интел все же слышала о закрытом бета тестировании. Оказывается пренебрегли такой простой вещью.
Intel нашла более четырёх десятков проблем с драйверами Arc благодаря лишь одному обзору
Mixail80
17:28
по статье ощущение, что они её даже не включали? а просто отдали на обзоры...
Intel нашла более четырёх десятков проблем с драйверами Arc благодаря лишь одному обзору
Iphonovec
17:28
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