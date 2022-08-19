Возможно, настала пора заполучить желанную модель.

Похоже, прогнозы ряда источников касательно падения стоимости графических адаптеров NVIDIA и AMD текущих поколений продолжают сбываться: как информирует сайт Wccftech со ссылкой на ресурсы MyDrivers и ITHome, ценники на видеокарты «красной команды» ощутимо падают.

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Источник изображения: Pixabay

Сообщается, что в связи с крахом криптовалютного рынка производители графических адаптеров столкнулись с серьёзными проблемами, пытаясь продать свой «залежалый» товар: ряд крупных компаний, в том числе MSI, ASUS и Gigabyte пытаются сподвигнуть розничных продавцов и ритейлеров реализовывать модели Radeon RX 6000 поэнергичнее, чтобы затем осуществлять заказы новых партий, однако рядовые клиенты, похоже, совсем не спешат с покупкой.

Отмечается, что спрос на видеоадаптеры продолжает падать, а модели AMD подешевели даже сильнее, чем NVIDIA: например, на американском рынке ценники на видеокарты серии Radeon RX 6600 стартуют с отметки в $260, в то время как конкурирующие модели GeForce RTX 3060 предлагаются за $350 и выше, а стоимость графических адаптеров серии Radeon RX 6700 начинаются от $480 на фоне оппонентов в лице GeForce RTX 3070, оценённых в $550 и более.

Некоторые производители даже понижают цены на топовые модели серии Radeon RX 6000 официально: так, компания Sapphire объявила о снижении стоимости Radeon RX 6700 XT на азиатском рынке почти на 20 % (с 3699 юаней до 2999 юаней) и планирует аналогичное действо для более доступных продуктов.

Снижение спроса на видеокарты со стороны покупателей отразилось и на доходах AMD: сообщается, что увеличение выручки «красной команды» за второй квартал текущего года произошло за счёт заключённых ранее контрактов с рядом компаний, в том числе по выпуску SoC для платформ Sony PlayStation и Microsoft Xbox, в то время как объёмы продаж игровых графических решений снизились, и, по оценкам специалистов, продолжат своё падение и в третьем квартале.

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Как бы то ни было, для рядового покупателя ситуация выглядит как нельзя лучше, а конец лета может стать весьма удобным временем для приобретения модели текущего поколения. Впрочем, некоторые геймеры предпочтут активировать режим «ждуна» в надежде заполучить новенькую Radeon RX 7700 XT или GeForce RTX 4070 уже этой осенью, однако стоит учесть, что первыми в продажу, вероятнее всего, поступят флагманские и предтоповые модели, в то время как появления «народных» придётся подождать.