Регулятор сообщил, что делать владельцам данных плат.

Проблема, связанная с дефектом ряда материнских плат ROG MAXIMUS Z690 HERO, о которой ASUS сообщала ещё в декабре прошлого года, похоже, находит своё логическое продолжение: как информирует ресурс TechPowerUp, регулирующий орган, известный как Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC), призванный следить за соблюдением норм безопасности для товаров, сообщает об отзыве вышеназванных системных плат.

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Исходя из представленной на сайте регулятора информации, ASUS отзывает около 10000 материнских плат ROG MAXIMUS Z690 HERO в связи с проблемой, вызванной установленным в обратном положении конденсатором, что может стать причиной короткого замыкания или перегрева с возможностью последующего нарушения целостности и даже возгорания.

Потребителям, использующим данные платы, рекомендуется немедленно прекратить сие действо, после чего посетить официальный сайт ASUS для получения дальнейших инструкций, предполагающих замену дефектного продукта. Также можно проверить, подвержена ли материнская плата данной проблеме, введя серийный номер изделия на специальной странице.

При этом сообщается о десяти случаях перегрева и последующего оплавления элементов ROG MAXIMUS Z690 HERO, однако о травмах речи не идёт.

Источник изображений: ASUS

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Стоит напомнить, что, исходя из собственного расследования тайваньской компании, проблемными оказались системные платы, выпущенные в 2021 году и имеющие серийные номера, начинающиеся с букв MC, MA или MB, а также являющиеся частью партии 90MB18E0-MVAAY0.