Новинка действительно может удивить.

В то время как широкое компьютерное сообщество с нетерпением ждёт неумолимо надвигающегося появления настольных процессоров Intel Core 13-го поколения, некоторые специалисты, тем или иным способом раздобывшие образцы предстоящих новинок, продолжают изучать их возможности, не забывая делиться результатами своих исследований с публикой: так, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста под ником HXL, стало известно о новом видео Extreme Player, опубликованном на онлайн-площадке Bilibili, в котором флагманская модель достигает впечатляющих высот.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным данным, квалификационный образец настольного процессора Intel Core 9-13900KF, «горячий нрав» которого удалось усмирить при помощи системы жидкостного охлаждения, в тестовом пакете Cinebench R23 смог стабильно функционировать на частотах 5.8/4.7 ГГц при активности всех производительных/энергоэффективных ядер, а в бенчмарке CPU-Z — 6.2/5.2 ГГц с задействованием P-/E-ядер соответственно (в лучших попытках).

Что касается результатов флагманской модели, то в Cinebench R23 разогнанный Core 9-13900KF (QS) смог заполучить 2263/42790 очков, а в CPU-Z завоевал 1011/19550.5 балла в наиболее успешных «замерах» при однопоточной/многопоточной нагрузках соответственно.

Источник изображений: Twitter, HXL, Bilibili, Extreme Player

Таким образом, топовый представитель семейства Raptor Lake-S, получивший в своё распоряжение 8 дополнительных «малых» ядер по сравнению со своим предшественником, демонстрирует достаточно весомые показатели как в однопоточных, так и в многопоточных дисциплинах: например, разогнанный до 6,3 ГГц Core i9-12900K набирает 981 балл в однопотоке, а мировой рекорд в многопоточной дисциплине Cinebench R23 для флагманской модели Alder Lake-S составляет 39787 очков.

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Стоит отметить, что тестирование проводилось с использованием квалификационного образца, в то время как от финальной версии можно ожидать чуть лучших результатов.