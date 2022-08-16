Ещё одна модель игровой линейки Intel.

Бюджетная модель Arc A380, в настоящий момент являющаяся единственной игровой представительницей Intel на рынке графических решений, похоже, наконец-то вышла за пределы азиатских стран, расширив область своего присутствия: так, известный «сетевой детектив» momomo_us обнаружил одну из новинок в онлайн-магазине Newegg, базирующемся в США, сообщает ресурс VideoCardz.

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Согласно представленной информации, компактный графический адаптер ASRock Challenger Arc A380 ITX OC, получивший скромные размеры и всего один вентилятор, оснащённый 6 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при 96-битной шине и GPU, функционирующим на частоте 2250 МГц, а также имеющий в своём распоряжении один порт HDMI 2.0b и три разъёма DisplayPort 2.0, оценён в ~140 долларов США (около 8500 рублей) и будет доступен начиная с 22 августа.

Источник изображений: Newegg

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Стоит напомнить, что модели Arc A380 являются представительницами бюджетного сегмента и соперничают с NVIDIA GeForce GTX 1650 и AMD Radeon RX 6500.