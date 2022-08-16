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Процессоры Intel 14-го поколения могут получить скромный прирост быстродействия и низкие частоты
На фоне моделей Raptor Lake новинки не смогут слишком впечатлить.
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Несмотря на то, что компьютерное сообщество ожидает появления настольных процессоров Intel Core 13-го поколения, разного рода инсайдеры уже спешат проинформировать общественность об изменениях, которые принесут нам их «наследники»: как сообщает ресурс Wccftech, энтузиасты, известные под никами harukaze5719 и OneRaichu, решили объяснить широкой публике, какими архитектурными особенностями будут обладать будущие CPU.

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Источник изображения: Wccftech

Сообщается, что процессоры Intel Core 14-го поколения, которые получат кодовое имя Meteor Lake, равно как и их предшественники, обзаведутся как высокопроизводительными, так и энергоэффективными ядрами, причём если «малые» ядра, известные как Crestmont, будут отличаться новой архитектурой по сравнению с предшественниками, то архитектурные изменения «больших» (Redwood Cove) по сравнению с ядрами Raptor Cove будут достаточно незначительны, а основные усилия будут направлены на повышение эффективности уже имеющихся наборов инструкций.

Источник изображения: Twitter, harukaze5719, OneRaichu

Кроме того, увеличение уровня производительности моделей семейства Meteor Lake может быть не слишком велико на фоне достижений их предшественников: утверждается, что хотя значение IPC по сравнению с процессорами Raptor Lake и окажется выше, общий прирост быстродействия, особенно в однопоточных задачах, будет весьма скромен, на что может повлиять в том числе не слишком зрелый техпроцесс Intel 4, который может стать причиной понижения частотных показателей процессоров Core 14-го поколения, учитывая впечатляющие значения их предшественников.

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Впрочем, как считает источник, даже этого должно хватить, чтобы успешно конкурировать с продуктами AMD, тем более, что в 2024 году на смену процессорам семейства Meteor Lake должны выйти модели Arrow Lake.

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#intel #meteor lake
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