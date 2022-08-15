Похоже, специалисты Intel решили несколько облегчить себе работу по внедрению поддержки устаревших игр для своих новых продуктов: как сообщает ресурс Tom's Hardware, ссылаясь на официальный сайт компании, «синяя команда» прекращает нативную поддержку приложений, использующих API DirectX 9, для видеоадаптеров под брендом Arc и встроенной графической подсистемы процессоров 12-го поколения.
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Впрочем, любители старых игр могут особо не переживать, ведь Intel не собирается полностью отказываться от их поддержки: как сообщается на официальном сайте компании, приложения, задействующие API DirectX 9, будут по-прежнему работоспособны, но отныне будут функционировать через интерфейс D3D9On12 от Microsoft.
Данная прослойка является «связующим звеном» между двумя API и позволяет осуществлять трансляцию графических команд D3D9 в соответствующие команды D3D12. Как утверждает Microsoft, специалисты которой и являются «творцами» данного кода, при использовании сего решения производительность весьма близка к нативной реализации.
Стремление Intel снять с себя часть ответственности, переложив её на плечи разработчиков Microsoft и направив свои усилия на оптимизацию поддержки для более новых игр, с частью которых (как минимум с задействованием API DirectX 11) у «синей команды» не всё так гладко, вполне логично, тем более, что возможностей современных процессоров и графических адаптеров на обеспечение высоких значений кадровой частоты в старых игровых приложениях даже с использованием эмуляции должно хватить с лихвой.