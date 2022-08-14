Похоже, дебют новинок уже не за горами.

Неумолимо приближающийся дебют настольных процессоров AMD Ryzen 7000 и сопутствующих материнских плат на базе наборов системной логики X670E и X670 заставляет онлайн-магазины активно готовиться к сему знаменательному событию: благодаря находке известного «сетевого детектива» momomo_us стали известны предварительные ценники двух новых плат производства MSI в паре европейских магазинов.

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Источник изображения: P&C Computer

Так, в прайс-листах двух итальянских онлайн-магазинов, P&C Computer и EuroTronic, удалось обнаружить модели MSI MPG X670E CARBON WIFI и PRO X670-P WIFI, предварительные ценники которых варьируются в пределах от 624.9 до 625.5 евро и от 416.0 до 416.5 евро соответственно.

Источник изображения: EuroTronic

Стоит напомнить, что обе предстоящие новинки обзаведутся четырьмя разъёмами для установки оперативной памяти типа DDR5 и 2.5-гигабитным Ethernet-портом, однако разница в классе всё же будет заметна в оснащении: модель MPG X670E CARBON WIFI на базе топового чипсета X670E получит два слота PCIe 5.0 x16 и один PCIe 4.0 x16, а также по два M.2 PCIe версий 5.0 и 4.0 (x4) для установки накопителей, в то время как PRO X670-P WIFI, основанная на «простом» наборе системной логики X670, будет довольствоваться тремя разъёмами PCIe 4.0 x16 и одним PCIe 3.0 x1, а вот для M.2-накопителей будет предназначен один слот PCIe 5.0 x4 и три разъёма PCIe 4.0 x4.

MSI MPG X670E CARBON WIFI

Кроме того, различия коснутся и подсистемы питания: MPG X670E CARBON WIFI получит 18+2 фазы с каскадом 90 А, а подача питания PRO X670-P WIFI будет выполнена по схеме 14+2 с силовым каскадом 80 А.

MSI PRO X670-P WIFI

Источник изображений: MSI

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Ожидается, что официальный анонс настольных процессоров AMD Ryzen 7000 состоится уже 29 августа, а на полках магазинов новинки должны появиться 15 сентября — примерно в этот же период должны дебютировать и материнские платы на базе чипсетов X670E/X670.