Вполне вероятно, что это связано с высокими значениями TDP новинок.

На фоне скорого появления на «сцене» десктопных процессоров AMD, принадлежащих к серии Ryzen 7000 и базирующихся на новейшей архитектуре Zen 4, разного рода инсайдеры продолжают своё нелёгкое дело, публикуя всё новую информацию касательно характеристик предстоящих новинок: так, известный инсайдер momomo_us решил намекнуть о комплекте поставки представителей семейства Raphael.

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Источник изображения: VideoCardz, AMD

Исходя из информации энтузиаста, распаковывая только что приобретённый настольный процессор Ryzen 7000, счастливый обладатель новинки вряд ли обнаружит кулер в комплекте поставки: сообщается, что все предстоящие модели «красной команды» комплектного охлаждения будут лишены, на что намекает приписка «WOF» в маркировке CPU.

Источник изображения: Twitter, momomo_us

Стоит отметить, что обделять свои «горячие» модели системами охлаждения для AMD не в новинку, тем более, что «аппетиты» новой линейки Ryzen 7000 на фоне запросов их предшественников будут достаточно высоки: даже «младшенький» 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 7600X запросит 105 Вт, равно как и Ryzen 7 7700X, не говоря уже о старших Ryzen 9 7900X и Ryzen 9 7950X, характеризующихся уровнем TDP в 170 Вт — естественно, для качественного охлаждения таких моделей понадобится что-то более производительное, нежели предлагающиеся в данный момент кулеры от AMD.

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Впрочем, чуть позже можно ожидать появления менее «прожорливых» CPU серии Ryzen 7000, которые всё же снабдят комплектной системой охлаждения.