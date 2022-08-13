Также в рамках данного мероприятия могут быть представлены и новые модели плат.

Как уже упоминалось в целом ряде «утечек», в конце августа на радость компьютерного сообщества AMD должна представить своё новое поколение настольных процессоров серии Ryzen 7000 на базе новейшей архитектуры Zen 4, и, похоже, специалисты ресурса Wccftech нашли подходящее мероприятие, в рамках которого может произойти сие знаменательное событие.

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Согласно предположениям источника, официальный анонс десктопных процессоров Ryzen 7000 состоится на международной выставке Gamescom 2022, церемония открытия которой намечена на 23 августа — AMD уже подтвердила, что является участником данного мероприятия.

Ожидается, что совместно с настольными процессорами Ryzen 7000 партнёры AMD поведают больше информации касательно технических характеристик и стоимости материнских плат на базе наборов системной логики X670E и X670. При этом 29 августа должен состояться лишь официальный анонс, в то время как запрет на публикацию материалов и продажу предстоящих новинок должен пасть 13 и 15 сентября соответственно.

Предполагается, что AMD представит как минимум 4 модели серии Ryzen 7000: флагманский Ryzen 9 7950X с 16 ядрами/32 потоками «на борту», предтоповый Ryzen 9 7900X, снабжённый 12 ядрами/24 потоками, 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 7700X и наиболее доступный из представленной четвёрки Ryzen 5 7600X с 6 ядрами/12 потоками. Кроме того, ходят слухи о планируемом 8-ядерном 16-поточном Ryzen 7 7800X, однако подтверждения информации о скором дебюте данной модели пока нет.

Источник изображений: Wccftech

Ожидается, что настольные процессоры AMD Ryzen 7000 на базе архитектуры Zen 4 смогут похвастаться приростом IPC вплоть до 8 %, что на фоне возросших тактовых частот и увеличенного энергопотребления при наилучших условиях позволит достичь увеличения производительности на 15 и 35 % в одно- и многопоточных задачах соответственно.

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Кроме того, не стоит забывать о поддержке модулей оперативной памяти типа DDR5 с технологией AMD EXPO, подразумевающей внедрение расширенных профилей для возможности оверклокинга, устройств с интерфейсом PCIe 5.0, а также Smart Access Storage, которая должна сократить время загрузки игровых приложений.