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Подробные характеристики графических процессоров AMD Navi 3X для Radeon RX 7000 — инсайд
Как и предполагалось, топовые чипы получат чиплетную компоновку.
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В преддверии неумолимо приближающегося выхода в свет графических адаптеров AMD серии Radeon RX 7000 информация, приоткрывающая завесу тайны над техническими характеристиками и уровнем быстродействия будущих новинок, появляется в сети с завидной регулярностью: как сообщает ресурс VideoCardz, специалисты сайта Angstronomics опубликовали инсайдерские данные, касающиеся спецификаций графических процессоров с архитектурой RDNA 3, которые лягут в основу предстоящих видеокарт «красной команды». При этом источник утверждает, что они практически не менялись за последние два года.

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Источник изображения: VideoCardz, AMD

Исходя из представленной информации, топовый чип Navi 31 будет иметь чиплетную компоновку и обзаведётся одним вычислительным кристаллом GCD (Graphics Chiplet Die) вкупе с шестью чиплетами MCD (Memory Chiplet Dies), каждый из которых несёт «на борту» 16 Мбайт Infinity Cache, что в общем даёт 96 Мбайт (на 32 Мбайт меньше по сравнению с Navi 21), и контроллер памяти типа GDDR6. Помимо этого, флагманский графический процессор сможет похвастаться наличием 12288 потоковых процессоров.

Кроме того, источник упоминает о существовании модификации кристаллов MCD с использованием трёхмерной технологии производства, что удваивает и даже утраивает объём Infinity Cache, однако такой вариант вряд ли будет конкурентоспособен ввиду его дороговизны.

Предтоповый графический процессор Navi 32 представляет собой уменьшенную версию Navi 31 и также будет состоять из нескольких чиплетов — одного GCD и четырёх MCD. В максимальном своём исполнении GPU будет располагать 7680 потоковыми процессорами и 64 Мбайт Infinity Cache (против 96 Мбайт у Navi 22). Версия с задействованием 3D-компоновки и 128 Мбайт Infinity Cache также существует в планах AMD, однако по причине высокой стоимости может не появиться в игровых решениях.

Наконец, младший чип Navi 33 будет иметь монолитный дизайн (хотя ранее обсуждался и вариант с чиплетной компоновкой) и получит 4096 ALU вкупе с 32 Мбайт Infinity Cache. Утверждается, что наиболее доступный чип AMD с архитектурой RDNA 3 превосходит старший GPU Intel Alchemist как по производительности, так и по стоимости.

Площадь кристаллов для разных чипов будет следующей: Navi 31 – 308 мм² для кристалла GCD и 37.5 мм² для MCD, Navi 32 – 200 мм² для GCD и 37.5 мм² для MCD, Navi 33 – 203 мм².

Источник изображения: VideoCardz

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Кроме того, ресурс поделился и информацией касательно внешнего вида топовых продуктов на базе Navi 31 — эталонный дизайн предполагает наличие несколько более массивной системы охлаждения по сравнению с моделями прошлого поколения, снабжённой тремя вентиляторами и имеющей акцент в виде трёх красных полос. При этом флагман будет наделён двумя 8-контактными разъёмами для организации дополнительного питания.

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#amd #radeon rx 7000
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