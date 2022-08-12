Официально появившаяся несколько недель назад в продаже бюджетная видеокарта Intel Arc A380, ставшая первой игровой моделью «синей команды», доступной нетребовательным геймерам, похоже, смогла заинтересовать и оверклокеров: как сообщает ресурс Tom's Hardware, энтузиаст SkatterBencher, известный также под ником MassMan на HWBot, смог заставить модель начального уровня работать практически на пределе своих возможностей.
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Согласно изображению, которое энтузиаст опубликовал на своей странице в Twitter, максимальная частота графического процессора Intel Arc A380 достигла впечатляющего значения в 3102 МГц — это на 26.6 % больше по сравнению с заявленными производителем максимальными параметрами.
Источник изображений: Twitter, SkatterBencher
При этом оверклокер посетовал, что разгон Arc A380 дался ему нелегко, но методом проб и ошибок он добился желаемого результата. Впрочем, о конкретных методах энтузиаст не поведал, однако источник предполагает, что специалист модифицировал видеокарту для обхода ограничения по мощности, что вполне согласуется с результатами изысканий ещё одного энтузиаста, который в прошлом месяце смог добиться ощутимого прироста производительности благодаря повышению «аппетитов» видеоадаптера.
Вполне вероятно, что Intel намеренно ограничивает мощность Arc A380, ведь данная модель является представительницей нижнего ценового сегмента, однако подкованные в вопросах разгона пользователи могут собственноручно повысить уровень производительности сей «рабочей лошадки».