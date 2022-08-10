Предстоящая новинка продемонстрировала своё превосходство.

В преддверии надвигающегося дебюта десктопных процессоров Intel 13-го поколения результаты тестирования предстоящих новинок то и дело «просачиваются» в сеть: так, сегодня, благодаря «зоркому глазу» Twitter-бота BenchLeaks, стало известно о достижениях топовой модели в известном игровом бенчмарке Ashes of the Singularity.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленных данных, флагманский Intel Core i9-13900K, имеющий в своём распоряжении 24 ядра/32 потока, в дуэте с графическим адаптером AMD Radeon RX 6900XT при задействовании пресетов Crazy_1080p и Crazy_4K смог заполучить 15400 и 13000 баллов соответственно.

Источник изображений: AotS

К сожалению, энтузиаст, тестировавший предстоящую новинку, исследовал уровень производительности топовой модели предыдущего поколения в лице Core i9-12900K в паре с аналогичной видеокартой лишь с параметрами Crazy_4K — Core i9-13900K оказался быстрее своего предшественника на ~1-7 %.

Если же сравнить достижения флагманского представителя семейства Raptor Lake-S с результатами тестирования 16-ядерного 32-поточного AMD Ryzen 9 5950X в связке с Radeon RX 6900 XT от других специалистов, то Core i9-13900K оказывается впереди модели «красной команды» на 16-19 и 1-2 % при активации пресетов Crazy_1080p и Crazy_4K соответственно.

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Стоит отметить, что уже в конце августа на «сцену» выйдут настольные процессоры AMD Ryzen 7000, в том числе топовый Ryzen 9 7950X, с которым и предстоит конкурировать Core i9-13900K.