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Intel дразнит будущих покупателей заманчивыми ценами видеокарт Arc, но этого может оказаться мало
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Несколько затянувшаяся эпопея с выходом первых за пару десятилетий по-настоящему игровых дискретных видеоадаптеров Intel заставляет представителей «синей команды» напоминать широкой компьютерной общественности о факте продолжения работ над предстоящими новинками: на своём официальном сайте компания опубликовала достаточно пространный материал о преимуществах видеокарт под брендом Arc, о которых поведал Райан Шраут (Ryan Shrout), отвечающий за маркетинг графических продуктов Intel.

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Прежде всего, компания напоминает, что основными пользователями предстоящих видеоадаптеров станут геймеры, которым должны прийтись по вкусу новые производительные решения Intel.

Чаяния «синей команды» подтверждает и Райан Шраут: по его словам, уровень производительности модели высокого класса в лице Arc A750 и видеокарты начального уровня, Arc A380, способен приятно удивить, что доказывают проведённые тесты — так, видеоадаптер Arc A750 способен обеспечить стабильный показатель кадровой частоты в 60 fps при разрешении 1440p и высоких настройках графики в ряде популярных игр, в том числе Control, а модель Arc A380 без проблем «выжимает» более 90 к/c в тайтле Monster Hunter Rise: Sunbreak при разрешении 1080p и средних параметрах качества.

При этом представитель Intel отметил, что данные игровые приложения являются представителями API DirectX 12, где видеокарты «синей команды» могут показать себя с лучшей стороны, в то время как над оптимизацией драйверов для более старых игр, использующих предыдущие версии API, специалистам компании необходимо поработать.

Источник изображения: Intel

Кроме того, было поведано о различиях во внешнем виде для флагманской Intel Arc A770 Limited Edition и Arc A750: старшая модель будет отличаться хромированными вставками для создания дополнительного «лоска». При этом обе видеокарты будут выполнены в строгих матово-тёмных тонах и оснащены RGB-подсветкой.

Что касается рекомендованной стоимости предстоящих новинок Intel, то никакой конкретики предоставлено не было, однако было сказано, что компания будет бороться за умы и кошельки геймеров, привлекая их заманчивыми ценниками наряду с высоким уровнем быстродействия.

Данные о дате старта продаж также оказались весьма скудны: было лишь заявлено о доступности видеокарт Intel Arc у ритейлеров, поставщиков готовых ПК и на официальном сайте позже в текущем году.

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Несомненно, если «синяя команда» и собирается заинтересовать геймеров, то фаза обещаний должна смениться реальным выпуском и продажей готовой продукции (в том числе расширением точек присутствия для дебютировавшей Arc A380), причём делать это необходимо как можно быстрее, ведь конкуренты в лице NVIDIA и AMD не дремлют, готовясь представить свои очередные графические адаптеры на базе новых архитектур в обозримом будущем, в результате чего поезд Intel может попросту «уйти».

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#intel #arc
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