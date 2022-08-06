А вот Ryzen 5 5600E и Ryzen 7 5800E обзаведутся стандартным количеством ядер.

Пока широкое компьютерное сообщество ожидает предстоящего выхода настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 на базе Zen 4, ассортимент компании продолжает расширяться продуктами, основанными на архитектуре Zen 3, по крайней мере, об этом свидетельствует документ, найденный в недрах сети энтузиастом под ником HXL, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: AMD

Как информирует источник, новые процессоры серии Ryzen 5000E были найдены в пресс-релизе материнской платы AIMB-522 производства Advantech: всего в списке представлено четыре новых модели, которые ранее не были известны публике — судя по всему, новинки предназначены для встраиваемых систем.

Согласно представленным данным, топовая модель в лице Ryzen 9 5950E получит 12 ядер с частотой 3.4 ГГц против 16 ядер у десктопной модели Ryzen 9 5950X, а Ryzen 9 5900E обзаведётся всего лишь 10 ядрами, работающими на частоте 3.7 ГГц, а не 12, как у настольного «соплеменника», Ryzen 9 5900X. При этом объёмы кэш-памяти третьего уровня останутся прежними и составят 64 Мбайт для обеих моделей, а уровень TDP остановится на отметке в 105 Вт.

Источник изображения: Twitter, HXL, Advantech

Что касается Ryzen 7 5800E и Ryzen 5 5600E, то их характеристики в разрезе количества ядер и размера L3-кэша вовсе не будут отличаться от спецификаций соответствующих настольных моделей: Ryzen 7 5800E будет наделён 8 ядрами, функционирующими на частоте 3.7 ГГц, и 32 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, а Ryzen 5 5600E получит 6 ядер с частотой 3.6 ГГц и те же 32 Мбайт L3-кэша. Значение TDP для Ryzen 7 5800E составит 100 Вт, а для Ryzen 5 5600E – 65 Вт.

Стоит отметить, что, если верить таблице, то в графе частоты указано максимальное её значение, однако, судя по характеристикам настольных моделей, всё же приводятся номинальные параметры.

Сама же материнская плата AIMB-522, предназначенная для встраиваемых систем, основана на чипсете X570, выпускается в форм-факторе microATX и поддерживает процессоры Ryzen 5000. Продукт имеет 4 слота для установки модулей памяти, поддержку трёх дисплеев с задействованием портов VGA, HDMI и DisplayPort, устройств PCIe версии 4.0, а также получил по паре Ethernet-портов с пропускной способностью 2.5 и 1 Гбит.

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К сожалению, информации о рекомендованной стоимости процессоров серии Ryzen 5000E и дате их появления в продаже не имеется.