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Обновлённые данные о характеристиках и быстродействии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40
Уровень производительности новинок может весьма поразить.
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На фоне относительного затишья на рынке графических адаптеров и предстоящей «горячей» осенней поры инсайдеры продолжают держать компьютерную общественность в напряжении, публикуя свежие данные, приоткрывающие завесу тайны над уровнем производительности и техническими характеристиками предстоящих новинок: так, энтузиаст под ником harukaze5719 опубликовал обновлённую таблицу, иллюстрирующую спецификации и быстродействие видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40, основанную на уточнённых данных, полученных от инсайдера kopite7kimi.

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Источник изображения: Wccftech

Если информация окажется верна, то на «вершине» предстоящей линейки NVIDIA может оказаться «монструозная» модель, основанная на полновесном чипе AD102-450-A1 с 18176 CUDA-ядрами и наделённая 48 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, характеризующейся эффективной частотой 24 ГГц — вполне вероятно, что данному графическому адаптеру может быть уготована участь стать полупрофессиональной моделью под брендом TITAN.

Источник изображения: Twitter, harukaze5719

Топовой же геймерской видеокартой может стать GeForce RTX 4090, базирующаяся на GPU AD102-300-A1, который сможет похвастаться наличием 16384 ядер CUDA. Кроме того, новинка обзаведётся 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, функционирующей на эффективной частоте 21 ГГц, и шиной в 384 бит. При этом модель будет выпускаться в двух вариантах — уровень TBP для одной из модификаций не превысит 450 Вт, в то время как более «прожорливая» запросит уже 600 Вт.

«Сердцем» предтоповой игровой модели в лице GeForce RTX 4080 станет графический процессор AD103-300-A1, который получит в своё распоряжение 9728 ядер. При этом объём видеобуфера новинки составит 16 Гбайт при прочих равных с RTX 4090 параметрах (GDDR6X, 21 ГГц), но шиной в 256 бит. Уровень энергопотребления видеокарты также будет несколько ниже и составит 420 Вт.

Наконец, самая младшая из представленных моделей, а именно GeForce RTX 4070, получит чип AD104-400-A1, наделённый 7680 ядрами CUDA, а также 12 Гбайт памяти GDDR6X (21 ГГц) и 192-битную шину. При этом значение TBP новинки не будет превышать 300 Вт.

Что касается уровня производительности предстоящих моделей NVIDIA, то, исходя из имеющейся информации, он окажется весьма высок: так, в популярном бенчмарке 3DMark Time Spy Extreme пока находящаяся в тени «монструозная» модель сможет заполучить около 21000 баллов, флагманская игровая GeForce RTX 4090 – примерно 19000 очков, а RTX 4080 и RTX 4070 – около 15000 и 11000 «попугаев». Таким образом, даже «младшенькая» RTX 4070 сможет оказаться на уровне топовой модели текущего поколения в лице RTX 3090 Ti.

Ожидается, что первыми «на сцену» выйдут GeForce RTX 4090 и RTX 4080, анонс которых может произойти уже в октябре текущего года, в то время как появления остальных новинок, вероятно, придётся подождать до следующего.

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Стоит учитывать, что данные исходят от инсайдеров и не являются официальными, поэтому в будущем некоторые характеристики могут претерпеть изменений.

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#nvidia #geforce rtx 40
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