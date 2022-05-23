Флагманский чипсет смогут оценить мастера разгона.

Споры касательно существования топового чипсета, который, согласно ряду слухов, станет основой для «продвинутых» материнских плат для настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000, похоже, наконец-то разрешены: в распоряжении ресурса VideoCardz оказались материалы, приоткрывающие завесу тайны над техническими характеристиками наборов системной логики AMD 600-й серии.

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Как сообщает источник, чипсет X670E (Extreme) действительно станет «вишенкой на торте» в ассортименте компании AMD — как утверждается в представленном слайде, данный набор системной логики обеспечит поддержку интерфейса PCIe версии 5.0 «везде» и предназначается для экстремального разгона.

Помимо чипсета, нацеленного на потребности гуру оверклокинга, AMD не забывает и о «простых смертных», предлагая им на выбор целых два чипсета — X670, имеющий в своём распоряжении поддержку интерфейса PCI Express 5.0 для накопителей, а также графических адаптеров (опционально), обеспечивающий возможности для разгона энтузиастам, и B650, предлагающий PCIe 5.0 лишь для накопителей и предназначенный для «стандартных» плат.

Источник изображений: VideoCardz

Отмечается, что материнские платы на базе чипсетов 600-й серии смогут предложить вплоть до 24 линий стандарта PCIe 5.0 и до 14 SuperSpeed USB 20 Gbps в максимальном своём исполнении. Кроме того, заявлена поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, а за вывод изображения будут отвечать порты DisplayPort 2 и HDMI 2.1 в количестве до 4 штук, что будет весьма кстати, учитывая оснащение настольных процессоров Ryzen 7000 встроенной графической подсистемой с архитектурой RDNA 2.

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Кроме того, для новой платформы AM5 заявлена поддержка технологии Smart Access Storage, которая, судя по всему, является весьма схожей по своей сути с Microsoft DirectStorage, что в теории позволит ощутимо снизить скорость загрузки для ряда игр.