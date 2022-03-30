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Сегодня Intel наконец-то явила миру одну из своих первых моделей игровых дискретных видеокарт Arc Alchemist, которые будоражили умы компьютерного сообщества на протяжении нескольких месяцев: как сообщает ресурс VideoCardz, будущая новинка предстала на суд общественности в только что опубликованном видео «синей команды».

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Взглянув на представленные изображения, можно отметить, что конструктивно дискретная видеокарта Intel Arc Alchemist, продемонстрированная в видеоролике, похожа на мелькавшие ранее прототипы, однако всё же несколько отличается от них. Система охлаждения видеоадаптера снабжена массивным радиатором и двумя вентиляторами, а в дизайне новинки преобладают строгие серебристо-чёрные тона.

На кожухе новинки можно лицезреть логотип «Intel Arc», подсвеченный при помощи светодиодов, а также приписку «Limited Edition», которая намекает на тот факт, что модель будет выпускаться ограниченной серией.

Как можно заметить, видеоадаптер снабжён четырьмя разъёмами, ответственными за вывод изображения (тремя DisplayPort и одним HDMI), а вот коннекторов для организации дополнительного питания специалистам источника обнаружить не удалось, что, впрочем, не указывает на их отсутствие для реального продукта.

Источник изображений: VideoCardz, Intel

Отмечается, что представленная в видео модель, судя по всему, является одной из топовых: видеокарта A-серии имеет в своём распоряжении 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и базируется на полноценном графическом чипе ACM-G10 GPU с 32 Xe-ядрами «на борту».

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Что касается даты выхода «лимитированной» серии десктопных видеокарт Intel Arc Alchemist, то сие событие должно состояться уже через несколько месяцев: компания наметила запуск новинок на лето текущего года.