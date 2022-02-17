Хотя первые ноутбуки, оснащённые не так давно анонсированными мобильными процессорами AMD серии Ryzen 6000, официально в продажу ещё не поступили, некоторые счастливчики уже вовсю тестируют новые модели: так, энтузиаст под ником _rogame обнаружил записи, приоткрывающие завесу тайны над уровнем производительности парочки APU в тестовом пакете CrossMark.
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Источник изображения: Twitter, AMD UK
Исходя из представленных данных, мобильный гибридный процессор AMD Ryzen 7 6800H, оснащённый 8 ядрами/16 потоками, в дуэте с оперативной памятью LPDDR5-6400 в наилучшей своей попытке смог набрать 1586 баллов, обогнав своего предшественника в лице 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 5800H на 9.9 %, а его младший «собрат», Ryzen 5 6600H с 6 ядрами/12 потоками «на борту» в паре с аналогичной памятью заполучил 1427 очков, в результате чего оказался быстрее Ryzen 5 5600H, имеющего в своём распоряжении те же 6 ядер/12 потоков, на 8.3 %.
Источник изображений: Twitter, _rogame, CrossMark
Стоит напомнить, что мобильные процессоры AMD Ryzen 6000 основаны на архитектуре Zen 3+ и выпускаются по 6-нм технологическому процессу, а первые продукты, оснащённые новыми APU, должны появиться уже в текущем месяце.