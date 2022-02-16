Похоже, желающим приобрести твердотельный накопитель стоит поспешить.

Как и предполагалось ранее целым рядом экспертов, серьёзные проблемы, возникшие на заводах одних из крупнейших производителей флеш-памяти в лице Western Digital и Kioxia, охватывающих около 35 % рынка NAND, которые привели к порче поистине небывалого количества чипов NAND, в разрезе объёма равного 6.5 эксабайтам, в конечном итоге станут причиной повышения стоимости продуктов, так или иначе использующих флеш-память.

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Источник изображения: Western Digital

Как сообщает ресурс Tom's Hardware, партнёры компании Western Digital получили уведомления, сообщающие о повышении цен на флеш-память в связи с возросшими затратами, что, несомненно, является «отголосками» произошедшего события, значительно уменьшившего количество «годных» чипов 3D BiCS.

Источник отмечает, что подобное положение дел, исходя из прогноза специалистов TrendForce, приведёт к немедленному повышению стоимости флеш-памяти на 5-10 %, что скажется на цене твердотельных накопителей.

Не менее беспокоит тот факт, что, согласно данным ресурса DIGITIMES, другие производители флеш-памяти могут последовать «заразительному» примеру WD, увеличив стоимость своей продукции, тем самым провоцируя дальнейший рост цен на SSD-диски.

Ещё одним «тревожным звоночком» может стать сокращение производства чипов NAND на заводах ещё одного крупного производителя в лице Samsung в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией, а также отказом от строительства заводов по производству флеш-памяти китайской компанией Tsinghua.

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К сожалению, информации о сроках нормализации ситуации с поставками чипов флеш-памяти пока не имеется.