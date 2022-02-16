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Первый игровой тест дуэта AMD Ryzen 9 6900HS и Radeon RX 6800S в AotS
Парочка продемонстрировала неплохие результаты.
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Хотя официально ноутбуки на базе 6-нм процессоров AMD серии Ryzen 6000 в продажу ещё не поступили, некоторые счастливчики уже вовсю тестируют новинки: так, несколько часов назад один из представителей поколения Rembrandt уже демонстрировал свои достижения в паре прикладных приложений, а сейчас, благодаря стараниям Twitter-бота BenchLeaks, появились данные касательно уровня производительности мобильного процессора в популярном бенчмарке Ashes of the Singularity.

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Источник изображения: VideoCardz

Исходя из представленных данных, мобильный процессор AMD Ryzen 9 6900HS в паре с графическим адаптером Radeon RX 6800S при задействовании пресета High_1080p смог набрать 7400 баллов, что на фоне соперников из противоборствующих лагерей выглядит вполне неплохим результатом: например, 8-ядерный 16-поточный Core i9-11900H в дуэте с мобильной GeForce RTX 3070 при аналогичных условиях набирает всего 6100 баллов.

Источник изображения: AotS

Стоит напомнить, что мобильный процессор AMD Ryzen 9 6900HS базируется на архитектуре Zen 3+ и имеет в своём распоряжении 8 ядер/16 потоков, функционирующих на частоте 3,3/4,9 ГГц в базовом/максимальном режимах, а его номинальный TDP составляет 35 Вт.

Что касается его «напарницы» в лице видеокарты Radeon RX 6800S, то она основана на GPU Navi 22 и может похвастаться наличием 32 вычислительных блоков, 2048 потоковых процессоров, а объём её видеобуфера достигает 8 Гбайт при 128-битной шине.

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Ожидается, что первые ноутбуки на основе вышеописанных новинок появятся в продаже в ближайшие недели, на что намекают и имеющиеся «утечки».

#amd #radeon rx 6800s #ryzen 9 6900hs
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