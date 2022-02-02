Однако официальной информации пока нет.

Долгое время находившаяся в «подвешенном» состоянии ситуация с поддержкой сравнительно новых процессоров Ryzen 5000 морально и «физически» устаревшими материнскими платами на базе чипсетов 300-й серии за последние несколько недель, похоже, сдвинулась с мёртвой точки: так, в начале прошлого месяца специалисты AMD вновь заговорили о непрекращающейся работе по внедрению долгожданной совместимости CPU семейства Vermeer и плат на основе системной логики 300-й серии, а ряд производителей перешёл от слов к делу, самостоятельно «подружив» данные компоненты ПК.

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Источник изображения: AMD

Судя по сообщению ресурса Wccftech, компания ASUS в скором времени вновь может обрадовать почитателей своей продукции, а именно счастливых обладателей материнских плат, основанных на чипсете X370: как отмечает источник, ссылаясь на переписку пользователя Reddit под ником SovietMacguyver с представителями технической поддержки компании, производитель, похоже, не прочь добавить поддержку процессоров Ryzen 5000 для материнских плат на базе чипсета X370, однако это не произойдёт до тех пор, пока AMD официально не внесёт коррективы в микрокод.

Таким образом, учитывая многообещающие слова AMD о продолжающейся работе над совместимостью компонентов и желание специалистов ASUS, можно надеяться, что в скором времени владельцы системных плат на основе старых добрых наборов системной логики 300-й серии всё же смогут собственноручно оценить уровень производительности современных CPU.

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Кроме того, ряд производителей, в том числе MSI и ASRock, и ранее пытавшихся внедрить поддержку Ryzen 5000 для плат 300-й серии, похоже, вновь принялся «за старое». Впрочем, официальная позиция AMD всё же пока не ясна, поэтому преждевременно надеяться на положительный исход не стоит.