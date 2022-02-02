Уровень производительности видеокарты крайне низок.

На фоне затянувшегося дефицита графических чипов уже достаточно долгое время испытывающие «игровой голод» геймеры, вынужденные сгребать с полок магазинов практически любые модели видеокарт, мало-мальски способные обеспечить хотя бы показатель в 25-30 fps для современных тайтлов, да ещё и по завышенным ценам, несомненно, будут рады практически любым сообщениям о появлении в ассортименте производителей новых видеоадаптеров, однако даже они, вероятно, вряд ли будут впечатлены возможностями «новенькой» GeForce GT 1010, появившейся в продаже на онлайн-площадке Taobao.

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Как сообщает ресурс VideoCardz, замеченная на страницах азиатского магазина видеокарта GeForce GT 1010 производства Lenovo базируется на графическом процессоре GP108 поколения Pascal, характеризующемся частотной формулой 1228/1468 МГц в базовом/максимальном режимах и наличием 256 ядер CUDA, и имеет в своём распоряжении скромные 2 Гбайт видеопамяти типа GDDR5 при ширине шины 64 бит.

Источник изображения: VideoCardz, Taobao

При этом подключение видеоадаптера осуществляется посредством 4 линий PCIe версии 3.0, а уровень энергопотребления составляет 30 Вт. Набор интерфейсов для подключения монитора также весьма скромен: новинка имеет по одному порту HDMI и VGA. Цена на данный продукт также сравнительно невелика: на онлайн-площадке Taobao модель Lenovo GeForce GT 1010 оценили в 450 юаней (~5400 рублей).

Впрочем, не только Lenovo заинтересована в расширении своего ассортимента видеокартами низшего ценового диапазона: так, энтузиаст под ником MEGAsizeGPU продемонстрировал достаточно схожую в разрезе дизайна GeForce GT 1010 от Leadtek, получившую два коннектора HDMI, а также опубликовал данные, приоткрывающие завесу тайны над уровнем производительности модели — в тестовом пакете 3DMark Time Spy Extreme новинка продемонстрировала весьма посредственный результат, набрав 153 балла, а в игровом приложении Apex Legends смогла обеспечить показатель кадровой частоты в 3 fps.

Источник изображений: VideoCardz, Twitter, MEGAsizeGPU

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Как бы то ни было, видеокарта всё же может найти своё призвание, но по большей части в корпоративном сегменте, где её возможностей хватит с лихвой, в то время как даже впавшие в отчаяние геймеры вряд ли обратят свой взор на продукт со столь низким уровнем быстродействия, а упоминание о данном видеоадаптере в среде майнеров, скорее всего, вызовет лишь гомерический смех.