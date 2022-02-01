Похоже, некоторое затишье на рынке бюджетных процессоров скоро будет прервано компанией AMD, по крайней мере, на это намекают очередные «утечки», приоткрывающие завесу тайны над уровнем производительности и техническими характеристиками одной из предстоящих новинок.
реклама
Как сообщает ресурс Tom's Hardware, известный энтузиаст TUM_APISAK обнаружил в недрах базы данных популярной утилиты CPU-Z запись о процессоре Athlon Gold PRO 4150GE, который пару недель назад уже красовался на изображении, опубликованном инсайдером под ником ExecuFix.
Источник изображения: Twitter, ExecuFix
Стали известны и технические характеристики будущей новинки: AMD Athlon Gold PRO 4150GE, являющийся представителем поколения Renoir и совместимый с платформой AM4, получит в своё распоряжение 4 ядра с максимальной частотой до 3,8 ГГц, 4 Мбайт кэш-памяти третьего уровня и встроенную графическую подсистему Radeon Vega с 320 потоковыми процессорами «на борту».
Что касается непосредственно результатов тестов в CPU-Z, то, согласно представленным данным, настольный процессор AMD Athlon Gold PRO 4150GE в паре с материнской платой ASRock A520M Pro4 и тремя модулями оперативной памяти DDR4-2400 в многопоточном режиме смог набрать 1785 баллов, что позволило ему обогнать Intel Core i5-9100F на 1.2 %.
Источник изображений: CPU-Z
Учитывая приставку «PRO», эта модель предназначена для корпоративного использования и имеет ряд функций, присущих данному сегменту, что, судя по всему, повлияет и на конечную стоимость, о которой, к сожалению, информации пока не имеется, однако принадлежность CPU к категории «до $200» у источника не вызывает сомнений. Впрочем, более доступные модели, предназначенные для рядовых пользователей, также могут появиться в скором будущем.