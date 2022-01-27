Похоже, приобрести видеокарту будет весьма затруднительно.

Несколько часов назад самая доступная представительница поколения Ampere в настольном сегменте, NVIDIA GeForce RTX 3050, официально поступила в розничную продажу, однако заполучить новинку, да ещё и по цене, близкой к рекомендованной, похоже, не так-то просто.

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Источник изображения: NVIDIA

Стоит напомнить, что в основу новинки лёг графический процессор GA106, получивший в своё распоряжение 2560 ядер CUDA, 80 тензорных и 20 RT-ядер. Новинка оснащается 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц и шиной в 128 бит, а её значение TGP остановилось на отметке в 130 Вт. При это рекомендованная стоимость RTX 3050 составляет $249, и ряд производителей даже имеет несколько моделей с заманчивым ценником в своём ассортименте, по крайней мере, на «бумаге».

Источник изображения: VideoCardz, GamersNexus

Что касается реального положения дел, то для потенциальных покупателей, желающих поскорее заполучить новенькую RTX 3050 в свои руки, ситуация не слишком обнадёживающая: например, как заметили специалисты ресурса VideoCardz, в популярном американском онлайн-магазине NewEgg новинок уже нет в продаже, а ссылки, которыми поделился сайт Cowcotland, ведут на страницы, демонстрирующие заманчивые цены и фактическое отсутствие в продаже новых моделей.

Источник изображения: Twitter, VideoCardz

В российской рознице ситуация не лучше: большинство крупных онлайн-магазинов если и имеют в своём ассортименте несколько моделей GeForce RTX 3050, то с пометкой «нет в наличии» или «распродано».

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Остаётся надеяться, что в ближайшие недели проблемы с доступностью GeForce RTX 3050 всё же будут решены хотя бы частично, однако в условиях сложившейся обстановки на рынке графических решений рассчитывать на положительный исход не приходится.