Площадь чипа составляет 496 мм².

Всего несколько дней прошло с момента официального запуска мобильного графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, а китайский энтузиаст Geekerwan уже делится с широкой компьютерной общественностью изображениями, на которых красуется чип GA103, ставший основой для новой видеокарты, сообщает ресурс VideoCardz.

реклама

Впервые о графическом процессоре GA103 заговорили ещё в весной 2019 года, когда известный инсайдер kopite7kimi упомянул данный GPU в списке готовящихся к запуску чипов NVIDIA поколения Ampere, однако в конечном итоге новинка предстала пред взором общественности только спустя несколько лет.

Согласно информации энтузиаста, площадь графического процессора NVIDIA GA103 составляет 496 мм²: если данные верны, чип на 26.5 % больше своего «соплеменника» в лице GPU GA104 при преимуществе в 25 % в разрезе количества CUDA-ядер.

Стоит отметить, что видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, предназначенный для мобильных устройств, базируется на GPU GA103S/GA103M с обозначением GN20-E8-A1 и 7424 CUDA-ядрами «на борту», а также имеет 256-битный интерфейс, однако, судя по имеющимся данным, в максимальном своём исполнении чип GA103 может располагать 7680 ядрами CUDA и десятью 32-битными контроллерами памяти, что указывает на возможность наличия 320-битной шины памяти.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Что касается применения GPU GA103 в настольном сегменте, то официальной информации со стороны NVIDIA пока не имеется, однако источник предполагает, что «зелёная команда» в будущем может найти применение чипам с частично отключёнными ядрами как минимум в качестве основы для десктопных видеокарт GeForce RTX 3070 и выше.