Появление новинки уже не за горами.

Слухи касательно скорого дебюта доступной модели NVIDIA в лице GeForce RTX 3050 курсировали по сети уже несколько недель, а сегодня в распоряжении ресурса VideoCardz оказалась информация, приоткрывающая завесу тайны над датой анонса и появления новинки в продаже.

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Источник изображения: VideoCardz

По данным источника, видеокарта GeForce RTX 3050 будет официально представлена NVIDIA уже 4 января — вполне вероятно, что сие событие состоится на международном мероприятии CES 2022. Что касается появления доступной модели на полках магазинов, то геймерам придётся подождать ещё несколько недель — запуск новинки намечен на 27 января. При этом ресурс отмечает, что дата дебюта видеоадаптера претерпела уже несколько переносов, однако вероятность того, что приведенные данные верны, весьма высока.

Согласно ряду «утечек», в основу NVIDIA GeForce RTX 3050 ляжет графический процессор GA106-150 с пока что не подтверждённой конфигурацией — предположительно, GPU сможет располагать 3072 CUDA-ядрами. При этом объём видеобуфера известен — модель обзаведётся 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при 128-битной шине.

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Предполагаемыми соперницами для GeForce RTX 3050 станут модели начального уровня в лице AMD Radeon RX 6500 XT и Intel Arc A380 с 4 и 6 Гбайт памяти соответственно.