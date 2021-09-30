Запуск новинки ожидается 29 октября.

На фоне скорого выхода настольных процессоров Intel 12-го поколения компания Lenovo решила действовать на опережение, представив свой первый персональный компьютер на базе платформы нового поколения.

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Как сообщает сайт VideoCardz со ссылкой на ресурсы ITHome и Weibo, сегодня компания анонсировала скорый выход своего нового ПК, получившего название Legion 9000K 2022, который, судя по всему, станет первым игровым компьютером, оснащённым процессором Intel 12-го поколения. Интересен тот факт, что в маркетинговых материалах Lenovo прямого упоминания Intel специалистам источника найти не удалось, несмотря на имеющиеся данные о поколении CPU, явно намекающие на производителя.

Источник изображения: VideoCardz, Lenovo

Кроме того, Legion 9000K 2022 сможет предложить геймеру поддержку оперативной памяти типа DDR5, что указывает на оснащение ПК материнской платой на базе чипсета Z690, а также наличие интерфейса PCIe 5.0, который, впрочем, будет мало чем полезен в разрезе графической подсистемы, ведь наиболее производительная модель, поставляемая в составе компьютера, а именно GeForce RTX 3080 Ti, наделена лишь PCIe версии 4.0.

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Отмечается, что запуск игрового ПК Lenovo Legion 9000K 2022 состоится уже 29 октября, что, вероятно, означает его доступность для предварительного заказа, в то время как доставка покупателям, судя по всему, будет совершена не ранее 4 ноября — именно в этот день, согласно имеющимся данным, состоится дебют настольных процессоров Intel 12-го поколения.