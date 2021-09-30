На фоне скорого выхода настольных процессоров Intel 12-го поколения компания Lenovo решила действовать на опережение, представив свой первый персональный компьютер на базе платформы нового поколения.
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Как сообщает сайт VideoCardz со ссылкой на ресурсы ITHome и Weibo, сегодня компания анонсировала скорый выход своего нового ПК, получившего название Legion 9000K 2022, который, судя по всему, станет первым игровым компьютером, оснащённым процессором Intel 12-го поколения. Интересен тот факт, что в маркетинговых материалах Lenovo прямого упоминания Intel специалистам источника найти не удалось, несмотря на имеющиеся данные о поколении CPU, явно намекающие на производителя.
Источник изображения: VideoCardz, Lenovo
Кроме того, Legion 9000K 2022 сможет предложить геймеру поддержку оперативной памяти типа DDR5, что указывает на оснащение ПК материнской платой на базе чипсета Z690, а также наличие интерфейса PCIe 5.0, который, впрочем, будет мало чем полезен в разрезе графической подсистемы, ведь наиболее производительная модель, поставляемая в составе компьютера, а именно GeForce RTX 3080 Ti, наделена лишь PCIe версии 4.0.
Отмечается, что запуск игрового ПК Lenovo Legion 9000K 2022 состоится уже 29 октября, что, вероятно, означает его доступность для предварительного заказа, в то время как доставка покупателям, судя по всему, будет совершена не ранее 4 ноября — именно в этот день, согласно имеющимся данным, состоится дебют настольных процессоров Intel 12-го поколения.