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ADATA объявляет о скором запуске массового производства оперативной памяти DDR5
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В преддверии скорого дебюта настольных процессоров Intel семейства Alder Lake-S и сопутствующих материнских плат на базе набора системной логики Z690, отличительной особенностью которых является поддержка оперативной памяти типа DDR5, целый ряд производителей уже отчитался о своих намерениях по выпуску модулей памяти нового поколения: не отстаёт в данном плане и ADATA, сообщившая о скором запуске массового производства своих новых продуктов.

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Источник изображения: VideoCardz, ADATA

Согласно официальному пресс-релизу, размещённому на страницах ресурса VideoCardz, тайваньский производитель усиленно готовится к старту продаж модулей оперативной памяти типа DDR5 и информирует общественность об их преимуществах: так, стабилизатор напряжения нового поколения ОЗУ перекочевал непосредственно на сами модули, что позволяет более эффективно регулировать напряжение, а встроенная функция коррекции ошибок обеспечит точную и стабильную передачу сигнала. Кроме того, в зависимости от надобности модули могут предоставлять дополнительные функции.

Производитель информирует, что по сравнению с памятью типа DDR4 модули DDR5 отличаются вдвое большей пропускной способностью и более высокими частотами, а также сниженным до 1,1 В напряжением.

По прогнозам Yole Developments, которые приводятся в пресс-релизе, объёмы поставок модулей памяти DDR5 в 2023 году превысят показатели DDR4, а ещё спустя три года новое поколение ОЗУ будет занимать 90 % всего рынка.

Хотя взор ADATA прежде всего нацелен на корпоративных клиентов, использующих продукты компании в промышленном секторе, производитель готов выпускать модули памяти DDR5 как в вариантах U-DIMM и SO-DIMM, так и R-DIMM, ECC, VLP DIMM, а также может предложить продукты, функционирующие в широком диапазоне температур.

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Первыми ADATA планирует представить промышленные модули памяти типа DDR5 — их массовое производство запланировано на четвёртый квартал текущего года.

#adata #ddr5
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