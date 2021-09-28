Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 Начислено вознаграждение
На фоне майнинговой лихорадки Radeon RX 6600 вряд ли заинтересует геймеров — цены весьма высоки
Похоже, рядовым покупателям придётся ждать лучших времён.
анонсы и реклама
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060

Некоторое улучшение ситуации на рынке графических адаптеров в мае-июле текущего года, сопровождающееся снижением стоимости современных моделей видеокарт, похоже, осталось в прошлом: на фоне нового витка майнинговой лихорадки цены видеоадаптеров вновь устремились ввысь, причём страдают не только производительные модели, но и продукты среднего и нижнего ценовых диапазонов, и выход Radeon RX 6600, судя по всему, не решит проблем, оставив геймеров, жаждущих приобрести новенькую видеокарту по разумной цене, ни с чем.

реклама

Как сообщает ресурс TechPowerUp, графический адаптер Radeon RX 6600 уже появился в ассортименте парочки европейских магазинов, однако его предварительная стоимость весьма высока: так, прайс-лист одного из португальских ритейлеров пополнился моделью Sapphire Pulse Radeon RX 6600, которая была оценена в 590 евро, в то время как голландская онлайн-площадка предлагает предзаказать видеокарту MSI Radeon RX 6600 MECH 2X за ощутимые 600 евро.

Источник изображений: TechPowerUp

Таким образом, если цены на новые модели останутся на прежнем уровне, бережливые геймеры, для которых в теории и предназначена Radeon RX 6600, вряд ли заинтересуются предложениями ритейлеров, и, скорее всего, будут ожидать лучших времён.

анонсы и реклама
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Стоит напомнить, что видеокарта Radeon RX 6600 основана на графическом процессоре Navi 23 XL c 1792 потоковыми процессорами «на борту», а также получит в своё распоряжение 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц и 32 Мбайт Infinity Cache. Ожидается, что в продажу новинка поступит не ранее 13 октября.

#amd #radeon rx 6600
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Майнинг Ethereum скоро изменится — что произойдёт с майнерами, геймерами и ценами на видеокарты
Разработчики Cyberpunk 2077 решили проблему с падением производительности процессоров AMD
Доступный игровой процессор AMD Ryzen 5 5600X (Zen 3) стал ещё дешевле — цена упала на 5000 рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Предложена новая модель варп-двигателя, не нарушающего законы физики
38
Завод Tesla в Шанхае выпустит 300 000 электромобилей с января по сентябрь 2021 года
1
Система Easy Anti-Cheat теперь доступна на Mac, Linux и Steam Deck
+
Через сколько лет нужно менять видеокарту – GeForce RTX 3090 vs 2хGeForce GTX 1080 Ti от TG
41
Китайская криптобиржа Huobi начнёт закрывать счета пользователей, а деньги конфискуют 1 января
10
Трансмиссия Obrist HyperHybrid превратила Tesla Model 3 в гибрид на 95 бензине
9
Павел Дуров рассказал, когда Telegram станет полностью анонимным, независимым и свободным сервисом
42
Новая версия браузера Edge для Xbox позволяет работать с офисными программами, писать в Discord и играть через Google Stadia
2
Брайан Грин, профессор Колумбийского университета, заявил, что путешествия во времени возможны
27
Домашнего хомяка в качестве трейдера криптовалют использовал житель Германии
14
Предзаказ New World разместился сразу на втором и третьем местах в недельном чарте продаж в Steam
8
Ethereum 2.0 переоценён, а доходность может оказаться в 23 раза меньше, чем при майнинге Эфира
13
Инженеры из Швейцарии предложили новый метод переработки пластика
8
Правительство РФ утвердило поисковую систему «Яндекса» используемой по умолчанию на продаваемых в стране смартфонах с 2022 года
26
Пошаговая стратегия Rise of Humanity про противостояние роботам через месяц выйдет в раннем доступе
1
Тесты показали значительный рост автономности iPhone 13 по сравнению с предыдущими поколениями
2
Соединенные Штаты провели испытания гиперзвукового оружия
247
Генеральный директор AMD Лиза Су награждена медалью Роберта Нойса IEEE
4
Получившая высокие оценки ролевая игра Disco Elysium заглянет на Xbox уже в следующем месяце
+
Colorful сообщила о скором выходе памяти DDR5 и напомнила о её несовместимости с DDR4
7

Популярные статьи

Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
110
5 причин, по которым я пропущу Windows 11 и еще несколько лет буду пользоваться Windows 10
73
Топ-7 б/у видеокарт 2021. Выбираем графический ускоритель на вторичном рынке
56
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть первая
6
Запрет на майнинг криптовалют в Китае скорее всего не поможет вам купить новую видеокарту
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
30
По каким причинам я никогда не куплю ультразвуковую стиральную машину и отпугиватель грызунов
12
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: сентябрь 2021
12
Проект компактного SFFPC на платформе DeskMini X300 в корпусе блока питания be quiet!
9
Битва процессоров: Core i3-10325 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
3

Сейчас обсуждают

ev_rus
16:19
1.Если эту страну ты считаешь Родиной, вырос здесь, считаешь себя русским по духу, ты должен ее защищать, за все ее достижения, героическую историю, культуру. Тем более когда сейчас на нее безосновате...
Соединенные Штаты провели испытания гиперзвукового оружия
ev_rus
16:18
Ты скорее всего не выучился, где "сена клок где вилы в бок" живущий. Я из Саратова, далеко не самого богатого региона, со своими проблемами. Но даже у нас за последние 5 лет при наместнике Володине ям...
Соединенные Штаты провели испытания гиперзвукового оружия
Василий Секиров
16:17
чтобы пользоваться ПК и интернетом ты должен будешь вставить в него свой "мультипаспорт". и это отлично. надеюсь я таки доживу до того момента когда все иксперды предстанут перед нами в истинных лица...
5 причин, по которым я пропущу Windows 11 и еще несколько лет буду пользоваться Windows 10
Midosa
16:15
Мне пойух на Украину. И похрен на любые другие папуасии, где вообще с перьями в жопах бегают. Ты чо с темы про защиту рашки от проклятых пиндосов и гейропецев съехал? 1. Что конкретно ты намерен в вел...
Соединенные Штаты провели испытания гиперзвукового оружия
wolfire
16:15
сучёные
Ученые реконструировали лица трех древнеегипетских мумий
VRoman
16:14
Вся суть коммунистов - зачем стараться если и так всё бесплатно дадут.
Intel будет предлагать активацию дополнительных функций процессоров Xeon за доплату
Nikolay Yeryomenko
16:13
Фаны минусы ставили когда AMD ещё еле могла в разгон памяти. Посмотрим как они реализуют поддержу DDR5. Им это сложнее даётся, чем Интэл.
TSMC скоро будет располагать образцами процессоров AMD с архитектурой Zen 4
wolfire
16:13
это реальный город будет? почему в вач дог реальные города, а в гта выдумки
Инсайдеры: GTA 6 покажут уже в ноябре этого года, а карта будет в 3 раза больше, чем в GTA 5
wolfire
16:12
маями бич
Инсайдеры: GTA 6 покажут уже в ноябре этого года, а карта будет в 3 раза больше, чем в GTA 5
Midnight Sun
16:12
И именно эта история, кстати, натолкнула Звягинцева на "Левиафана"
В Башкирии жители села снесли вышку обычной сотовой связи, подозревая на ней 5G оборудование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем