Некоторое улучшение ситуации на рынке графических адаптеров в мае-июле текущего года, сопровождающееся снижением стоимости современных моделей видеокарт, похоже, осталось в прошлом: на фоне нового витка майнинговой лихорадки цены видеоадаптеров вновь устремились ввысь, причём страдают не только производительные модели, но и продукты среднего и нижнего ценовых диапазонов, и выход Radeon RX 6600, судя по всему, не решит проблем, оставив геймеров, жаждущих приобрести новенькую видеокарту по разумной цене, ни с чем.
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Как сообщает ресурс TechPowerUp, графический адаптер Radeon RX 6600 уже появился в ассортименте парочки европейских магазинов, однако его предварительная стоимость весьма высока: так, прайс-лист одного из португальских ритейлеров пополнился моделью Sapphire Pulse Radeon RX 6600, которая была оценена в 590 евро, в то время как голландская онлайн-площадка предлагает предзаказать видеокарту MSI Radeon RX 6600 MECH 2X за ощутимые 600 евро.
Источник изображений: TechPowerUp
Таким образом, если цены на новые модели останутся на прежнем уровне, бережливые геймеры, для которых в теории и предназначена Radeon RX 6600, вряд ли заинтересуются предложениями ритейлеров, и, скорее всего, будут ожидать лучших времён.
Стоит напомнить, что видеокарта Radeon RX 6600 основана на графическом процессоре Navi 23 XL c 1792 потоковыми процессорами «на борту», а также получит в своё распоряжение 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц и 32 Мбайт Infinity Cache. Ожидается, что в продажу новинка поступит не ранее 13 октября.