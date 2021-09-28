При этом 38 % участников опроса не готовы выделить наиболее нужную для них функцию новой версии ОС.

Неумолимо приближающийся запуск нового «детища» специалистов Microsoft, операционной системы Windows 11, возможно, и является грандиозным событием для энтузиастов, интересующихся новыми веяниями в мире компьютерных технологий, однако для рядовых пользователей, похоже, пока что проходит мимо: так, согласно результатам опроса, выборочно проведённого ресурсом Savings.com среди 1042 взрослых людей в США, имеющих в своём распоряжении настольный компьютер, 62 % респондентов до сих пор не в курсе о выходе новой версии ОС семейства Windows, сообщает ресурс Neowin.

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Источник изображения: Microsoft

Что касается желания пользователей переходить на Windows 11, то лишь 41 % опрошенных твёрдо убеждены в целесообразности данного мероприятия и перейдут на свежую версию ОС, в то время как 45 % пока не уверены, оправдывает ли данная затея потраченного на неё времени, а 14 % респондентов высказались о своём нежелании обновляться.

Не менее интересен тот факт, что более трети опрошенных (38 %) не смогли объяснить, какая именно функция Windows 11 прельщает их больше всего, 14 % респондентов в восторге от способности запускать Android-приложения, 13 % участников опроса рады новому дизайну и расширенным игровым возможностям, а 11 % пользователей находят полезными дополнительные меры безопасности.

Источник изображений: Neowin, Savings.com

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Стоит напомнить, что официальный релиз Windows 11 будет доступен уже через несколько дней, а именно 5 октября. При этом целый ряд пользователей, являющихся владельцами несовместимых с новой версией ОС систем, в том числе обладатели процессоров AMD Ryzen первого поколения и старше или большинства десктопных моделей CPU производства Intel, относящихся к 7-му поколению и ниже, останутся «за бортом»: хотя установка Windows 11 на подобные ПК и будет возможна, однако обновлений ОС можно не ждать.