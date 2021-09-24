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Крупные производители готовятся к выпуску игровых видеоадаптеров Intel Arc Alchemist
Дебют новинок ожидается в первом квартале 2022 года.
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Как известно, в обозримом будущем к гигантам в области дискретных графических адаптеров в лице NVIDIA и AMD добавится и компания Intel, которая уже анонсировала скорое появление своих первых игровых видеоадаптеров с архитектурой Xe под брендом Arc — первыми на сцену выйдут видеокарты на базе GPU под кодовым именем Alchemist.

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Источник изображения: HotHardware

Как сообщает сайт VideoCardz со ссылкой на ряд источников, как минимум три крупных производителя, в список которых входят ASUS, MSI и Gigabyte, уже готовятся к выпуску дискретных графических адаптеров Intel, основанных на GPU Alchemist. К сожалению, информации о том, будут ли данные компании выпускать свои собственные решения с нестандартным дизайном, либо займутся выпуском референсных моделей, пока не имеется.

Стоит отметить, что ASUS и ранее проявляла интерес к дискретным видеоадаптерам Intel: несколько месяцев назад производитель приступил к выпуску видеокарт DG1 (Iris Xe) с кастомным дизайном и пассивным охлаждением, поэтому дальнейшее сотрудничество двух гигантов не вызывает сомнений.

Источник подтверждает, что Intel также заинтересована в услугах MSI по производству графических адаптеров на базе GPU Alchemist, в то время как информацией касательно вовлечённости Gigabyte ресурс не располагает.

Необходимо напомнить, что ранее глава графического подразделения Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) в интервью одному из изданий намекнул, что графические адаптеры на базе GPU Alchemist могут получить не только референсный, но и кастомный дизайн.

Исходя из имеющихся данных и «утечек», предстоящие игровые видеокарты Intel Arc Alchemist смогут предложить аппаратную поддержку трассировки лучей и удобные инструменты для оверклокинга, а также смогут конкурировать с производительными моделями NVIDIA и AMD, а именно с GeForce RTX 3070 Ti и Radeon RX 6800 XT.

Что касается даты анонса первых игровых моделей с архитектурой Intel Xe, то сие событие ожидается в первом квартале следующего года.

#intel #arc #alchemist
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tarick
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