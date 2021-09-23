Похоже, компания настроена решительно.

Как известно, в прошлом году компания NVIDIA объявила о своих серьёзных намерениях по приобретению британского разработчика чипов ARM, поэтому немудрено, что «зелёная команда» начала свою кампанию по продвижению архитектуры ARM в массы: так, в распоряжении ресурса Wccftech оказалось несколько наглядных графиков, иллюстрирующих уровень производительности ARM-чипов в сравнении с процессорами на базе архитектуры X86.

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Источник изображения: NVIDIA

Как можно лицезреть, сервер, оснащённый CPU на основе архитектуры ARM в дуэте с графическим процессором NVIDIA A100 демонстрирует практически равные показатели с X86-процессором в паре с аналогичным ускорителем, а в 3D-Unet ему даже удалось выйти вперёд.

Как заявляет Дэвид Лекомбер (David Lecomber), старший директор по высокопроизводительным вычислениям и инструментам в компании ARM, слова которого приводит источник, последние результаты тестов наглядно демонстрируют возможность успешного применения систем, основанных на ARM-чипах и графических процессорах NVIDIA, для решения целого ряда задач с задействованием ИИ.

Впрочем, источник отмечает, что несмотря на неплохие показатели процессоров с архитектурой ARM в задачах, не требующих высокого уровня энергопотребления, проблемы с масштабируемостью при высоких тактовых частотах пока что не позволяют им тягаться с X86-процессорами в области высокопроизводительных вычислений.

Кроме того, NVIDIA напомнила о сценариях, где графический процессор не оставляет шансов обычному CPU: так, в бенчмарке MLPerf, предназначенном для измерения производительности в задачах с задействованием ИИ, ускорителю A100 в паре с процессором на базе архитектуры X86 или ARM не было равных, что вылилось в превосходство над Intel Xeon 8380 до 104 раз.

Источник изображений: Wccftech

Если сделка NVIDIA и ARM увенчается успехом, то в будущем позиции производителей X86-процессоров в лице Intel и AMD могут несколько пошатнуться, так как «зелёная команда», похоже, настроена решительно.