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В то время как модель среднего ценового сегмента в лице AMD Radeon RX 6600 XT уже несколько недель радует своих счастливых обладателей, её более доступная «соплеменница» без суффикса «XT» до сих пор находится в тени, только готовясь предстать пред взором широкой компьютерной общественности: как сообщает ресурс VideoCardz, сие событие должно произойти уже через несколько недель.

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По информации источника, предназначенной для партнёров AMD, отправка первых образцов Radeon RX 6600 для обозревателей начнётся 29 сентября, в то время как запрет на публикацию материалов, посвящённых новинке, падёт лишь 13 октября. К сожалению, данных о появлении новых видеокарт на прилавках магазинов не имеется, однако выход обзоров обычно является предвестником скорого старта продаж.

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Кроме того, ресурс подтверждает технические характеристики AMD Radeon RX 6600: новинка будет основана на графическом процессоре Navi 23 с 28 активными вычислительными блоками (на 4 блока меньше по сравнению с RX 6600 XT) и получит 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, а также 32 Мбайт Infinity Cache, что аналогично оснащению модели с суффиксом «XT».

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Источник изображений: VideoCardz

Источник отмечает, что видеокарт в референсном исполнении ожидать не стоит: вопросы по разработке дизайна моделей будут находиться исключительно в ведении партнёров AMD.