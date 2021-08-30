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Как известно, ситуация на рынке графических решений до сих пор остаётся достаточно напряжённой: несмотря на то, что стоимость ряда современных видеоадаптеров несколько месяцев назад стала постепенно снижаться, продолжения подобной тенденции, похоже, ждать не стоит, по крайней мере, об этом говорит исследование специалистов ресурса 3DCenter, сообщает сайт VideoCardz.

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Согласно представленному графику, демонстрирующему движение цен на ряд моделей AMD и NVIDIA серий Radeon RX 6000 и GeForce RTX 30 относительно MSRP на немецком рынке, в мае наметилось некоторое послабление: бурный рост стоимости графических адаптеров сменился стремительным падением, однако продлилось это недолго — уже в начале июля цены на продукты «красной команды» вновь начали расти, а в первой половине августа увеличение стоимости наблюдается и для видеокарт конкурирующей компании.

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Источник изображения: 3DCenter

Как информирует источник, 29 августа покупателю видеоадаптера от AMD пришлось переплатить в среднем 64 % по сравнению с рекомендованной стоимостью, в то время как почитатель продукции NVIDIA вынужден был отдать больше на 59 %.

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Отмечается, что в исследовании не принимали участие сравнительно новые модели видеокарт, а именно Radeon RX 6600 XT, GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti, так как их рекомендованная стоимость уже изначально была несколько завышенной.

Учитывая недавние новости о снижении объёмов поставок видеоадаптеров среднего ценового диапазона, ситуация на рынке графических адаптеров вскоре может вновь ухудшиться, поэтому вполне вероятно, что покупателям, желающим приобрести новенькую видеокарту, стоит поспешить.