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Стоимость видеокарт NVIDIA и AMD на немецком рынке вновь повышается

Цены на видеоадаптеры далеки от рекомендованных.
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Как известно, ситуация на рынке графических решений до сих пор остаётся достаточно напряжённой: несмотря на то, что стоимость ряда современных видеоадаптеров несколько месяцев назад стала постепенно снижаться, продолжения подобной тенденции, похоже, ждать не стоит, по крайней мере, об этом говорит исследование специалистов ресурса 3DCenter, сообщает сайт VideoCardz.

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Согласно представленному графику, демонстрирующему движение цен на ряд моделей AMD и NVIDIA серий Radeon RX 6000 и GeForce RTX 30 относительно MSRP на немецком рынке, в мае наметилось некоторое послабление: бурный рост стоимости графических адаптеров сменился стремительным падением, однако продлилось это недолго — уже в начале июля цены на продукты «красной команды» вновь начали расти, а в первой половине августа увеличение стоимости наблюдается и для видеокарт конкурирующей компании.

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Источник изображения: 3DCenter

Как информирует источник, 29 августа покупателю видеоадаптера от AMD пришлось переплатить в среднем 64 % по сравнению с рекомендованной стоимостью, в то время как почитатель продукции NVIDIA вынужден был отдать больше на 59 %.

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Отмечается, что в исследовании не принимали участие сравнительно новые модели видеокарт, а именно Radeon RX 6600 XT, GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti, так как их рекомендованная стоимость уже изначально была несколько завышенной.

Учитывая недавние новости о снижении объёмов поставок видеоадаптеров среднего ценового диапазона, ситуация на рынке графических адаптеров вскоре может вновь ухудшиться, поэтому вполне вероятно, что покупателям, желающим приобрести новенькую видеокарту, стоит поспешить.

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Vlad36r
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Yolanda Tarska
20:17
Пруфы кидай, полно тестов, про 50% сказки, в теории в какой-то одной жутко оптимизированной под Амд возможно до 25%, а обычно паритет.
Почему у процессоров AMD максимальное количество ядер больше, чем у процессоров Intel
LEVAK
20:17
Значит двигло Frostbite будет поддерживать Microsoft DirectStorage. А нет, там Хуанг чумодан занёс, значит будет RTX I/O. В общем пофиг, графика просто донная в игре.
Battlefield 2042 будут продавать в комплекте с SSD
_db_
20:12
IF шина AMD не только увеличила latency между ядрами и КП, но и снизила в два раза скорость записи в RAM для одночиплетных процов. Для некоторых пользователей это важно.
Почему у процессоров AMD максимальное количество ядер больше, чем у процессоров Intel
1TronpmG5
20:11
А в других местах у вас уже брать нечего. :) Они же шпионы все, согласно пропаганде. Тырят и скупают всю интеллектуальную собственность.
Китайским детям теперь можно играть в видеоигры не больше трёх часов в неделю
h2o
20:09
и правильно делают. а лучше вообще запретить онлайн-раундовые игры. они уничтожают нервную систему и психосоматику
Китайским детям теперь можно играть в видеоигры не больше трёх часов в неделю
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