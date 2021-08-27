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Российские дроны-камикадзе пройдут государственные испытания в конце текущего года

При этом ранние образцы аппаратов уже испытывались в бою.
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Министерство обороны Российской Федерации в скором будущем готовится представить миру отечественный беспилотник «Ланцет», испытание которого назначено на окончание 2021 года, о чём ресурсу РИА Новости на форуме «Армия-2021» поведал представитель концерна «Калашников».

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Источник изображения: ZALA AERO

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По информации источника, последний вариант исполнения российских боевых дронов-самоубийц не предусматривает их возврата на точку взлёта после успешного исполнения боевого задания, то есть предполагает самоуничтожение после выполнения задачи.

«Ланцеты» в состоянии находиться в воздухе около получаса, что в большинстве случаев должно быть достаточно для обнаружения цели. Стоит отметить, что данный вид дронов относится к так называемым «барражирующим боеприпасам», которые атакуют по принципу ракеты «воздух-поверхность» и после выполнения задачи полностью самоликвидируются.

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Данные дроны, разрабатываемые специалистами ZALA AERO, предназначены не только для наземной и воздушной охраны намеченной территории, но и для патрулирования нужных квадратов с целью предотвращения проникновения вражеских беспилотников, а также могут применяться в целях так называемого «воздушного минирования», о чём было упомянуто во время презентации «Ланцетов».

Также было отмечено, что данные аппараты в своём раннем исполнении прошли проверку во время боевых действий в Сирии.

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