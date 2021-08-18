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Пока компьютерное сообщество лишь предвкушает появление настольных процессоров Intel 12-го поколения, в распоряжении одного из специалистов ресурса AdoredTV появились данные касательно моделей, которые придут на смену продуктам семейства Alder Lake, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Intel

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Согласно имеющимся данным, настольные процессоры Intel 13-го поколения, известные под кодовым именем Raptor Lake-S, будут иметь ту же гетерогенную структуру, что и их предшественники: будущие новинки обзаведутся производительными и энергоэффективными ядрами с архитектурами Raptor Cove и Gracemont соответственно, причём количество последних для топовых моделей будет увеличено вдвое.

Изучив изображение, которым поделился инсайдер, можно отметить, что флагман серии в лице Core i9-13900K получит 24 ядра (8 «больших» с поддержкой технологии гиперпоточности и 16 «малых»), в то время как топовые представители семейств Core i7 и Core i5 будут располагать 8 энергоэффективными ядрами, а также 8 и 6 производительными ядрами соответственно.

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Источник изображения: VideoCardz, YouTube, AdoredTV

Кроме того, как гласит «утечка», среди моделей семейства Core i5 найдётся место и для 10-ядерного процессора с 6 «большими» и 4 «малыми» ядрами «на борту», а представители Core i3 и Pentium будут полагаться лишь на производительные ядра, количество которых сохранится неизменным на фоне предшественников.

Что касается уровня энергопотребления будущих новинок, то Intel продолжает следовать намеченным путём: значение TDP для процессоров с пониженным энергопотреблением составит 35 Вт, в то время как для «стандартных» и топовых моделей данный параметр остановится на отметке в 65 и 125 Вт.

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Судя по представленному изображению, графическая подсистема практически всех процессоров будет наделена 32 исполнительными блоками — исключением станут некоторые CPU семейства Core i5, оснащённые 24 EU, а также модели Pentium, которые получат лишь 16 EU.

Как утверждает инсайдер, десктопные процессоры Intel Raptor Lake-S получат прибавку к частотам, объёму L2-кэша и числу исполняемых инструкций за такт (IPC): предполагается, что флагманские модели смогут без проблем покорить планку в 5,5 ГГц, что на 200 МГц больше по сравнению с представителями Alder Lake-S. Кроме того, новинкам приписывается поддержка оперативной памяти DDR5-5600 и LPDDR5-6500 «из коробки».

Источник изображения: VideoCardz

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Что касается даты дебюта настольных процессоров Intel 13-го поколения, то, по данным источника, сие событие должно произойти в конце 2022 года.