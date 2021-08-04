Radeon RX 7900 XT окажется производительнее и энергоэффективнее GeForce RTX 4090 — инсайдер
Несмотря на некоторое затишье на рынке графических продуктов, изредка нарушаемое не слишком громкими анонсами отдельных моделей текущих поколений, инсайдеры продолжают информировать компьютерную общественность об уровне производительности и технических характеристиках будущих моделей: на сей раз высказаться решил энтузиаст, известный аудитории благодаря своему YouTube-каналу RedGamingTech, поведавший общественности некоторые подробности касательно предстоящих новинок и прокомментировав данные, исходящие от коллег.
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Источник изображения: AMD
По словам инсайдера, графическая архитектура Lovelace, предназначенная для потребительских видеоадаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40, будет поистине впечатляющей и действительно сможет похвастаться ощутимым приростом производительности — как утверждается, модели будущего поколения окажутся быстрее своих предшественниц в 2.2-2.4 раза.
Впрочем, энтузиаст полагает, что этого будет недостаточно, чтобы обогнать графические продукты AMD: по данным инсайдера, флагманский чип Navi 31 с архитектурой RDNA 3 сможет взять верх над топовым GPU NVIDIA на базе архитектуры Lovelace не только в разрезе уровня производительности, но и энергоэффективности — утверждается, что графический процессор «красной команды» будет потреблять около 350 Вт, в то время как уровень энергопотребления чипа конкурирующий стороны превысит 400 Вт.
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Кроме того, инсайдер поделился информацией и о быстродействии графического процессора Navi 33, который станет основой для доступных моделей — сообщается, что данный чип будет производительнее топового GPU текущего поколения в лице Navi 21 в полтора раза.
Стоит напомнить, что, согласно ряду «утечек», флагманский графический процессор AMD Navi 31 получит двухчиповую компоновку и 15360 потоковых процессоров, в то время как топовый чип NVIDIA AD102 останется монолитным и обзаведётся 18432 ядрами CUDA.
Естественно, учитывая тот факт, что дебюта новых графических продуктов AMD и NVIDIA в потребительском сегменте следует ожидать не ранее конца 2022 или даже начала 2023 года, к подобного рода слухам необходимо относиться с осторожностью.
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