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Инсайдер поделился планами Intel — рост числа ядер десктопных CPU до 40 и революционная архитектура

Похоже, компания может потеснить AMD.
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На фоне не слишком многословных представителей Intel разного рода инсайдеры и «сетевые детективы» продолжают активно снабжать широкую компьютерную общественность очередными порциями информации: на этот раз новыми данными поделился энтузиаст под ником Curmudgeon666, который, предположительно, успел скопировать удалённый пост на Reddit, вобравший в себя «утечки», публикуемые инсайдером Moore’s Law is Dead и приоткрывающие завесу тайны над планами «синей команды» на ближайшие несколько лет, сообщает ресурс VideoCardz.

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Согласно представленным данным, на смену настольным процессорам Alder Lake-S, которые должны дебютировать в четвёртом квартале 2021 года и ознаменовать переход Intel к гибридной структуре в настольном сегменте, в третьем/четвёртом квартале 2022 года придут модели семейства Raptor Lake-S, оснащённые 8 производительными ядрами с архитектурой Raptor Cove и 16 энергоэффективными ядрами на базе архитектуры Gracemont в максимальном своём исполнении — ожидается прирост производительности до 10 % по сравнению с процессорами предыдущего поколения, что позволит Intel успешно конкурировать с AMD.

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Во втором квартале 2023 на сцену должны выйти настольные процессоры семейства Meteor Lake-S – новинки обзаведутся «большими» и «малыми» ядрами с архитектурой Redwood Cove и Crestmont соответственно, будут производиться на мощностях Intel и TSMC, однако похвастаться весомым приростом быстродействия не смогут, поэтому CPU от AMD на базе архитектуры Zen 4+/Zen 5 без проблем превзойдут их.

В четвёртом квартале 2023 года источник предсказывает выход высокопроизводительных процессоров Intel, предназначенных для энтузиастов: данные продукты, относящиеся к семейству Arrow Lake-S, получат до 8 производительных и 32 энергоэффективных ядер с архитектурами Lion Cove и Skymont соответственно — ожидается паритет с продуктами производства AMD.

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Годом спустя, а именно в четвёртом квартале 2024 года, как утверждает инсайдер, предполагается появление десктопных моделей Lunar Lake-S с «большими» ядрами на базе Lion Cove и малыми с архитектурой Skymont. Данные продукты будут выпускаться по 3-нм технологическим нормам на мощностях TSMC и должны дать бой AMD в разрезе производительности и энергоэффективности.

Наконец, в 2025 году ожидается дебют революционных продуктов Intel в лице настольных процессоров семейства Nova Lake-S – новинкам приписывается совершенно новая архитектура, разработанная с нуля, подобно AMD Ryzen. По данным источника, прорывное поколение процессоров «синей команды», предположительно, обзаведётся ядрами Panther Cove и Darkmont и получит гигантский прирост быстродействия — до 50 % по сравнению с Lunar Lake-S.

Источник изображений: VideoCardz

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Естественно, всецело доверять подобного рода информации не стоит, тем более, что планы Intel в будущем могут претерпеть изменений.

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Теги

intel alder lake-s arrow lake-s lunar lake-s meteor lake-s nova lake-s raptor lake-s
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Инсайдер поделился планами Intel — рост числа ядер десктопных CPU до 40 и революционная архитектура
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00:06
Ну то есть только сейчас начали делать некую новую архитектуру...
Инсайдер поделился планами Intel — рост числа ядер десктопных CPU до 40 и революционная архитектура
omoikane
00:05
там 8 больших и 32 мелких в табличке? :D
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laon
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