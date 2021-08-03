Модули памяти DDR5-4800 промышленного класса расширят ассортимент TEAMGROUP
Компания TEAMGROUP продолжает расширять ассортимент своей продукции, на сей раз анонсировав новые модули оперативной памяти типа DDR5 промышленного класса.
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Источник изображения: VideoCardz
Как сообщается в официальном пресс-релизе, размещённом на страницах ресурса VideoCardz, новые модули оперативной памяти будут выпускаться в вариантах объёмом 16 и 32 Гбайт в формате UDIMM и SODIMM и смогут функционировать на эффективной частоте 4800 МГц с заявленными задержками CAS 40-40-40 и напряжением в 1.1 В.
В связи с промышленным назначением новые продукты TEAMGROUP будут в состоянии работать в широком диапазоне температур (от -40 до 85 ℃ для IWT и от 0 до 85℃ для IST), а оригинальные медные радиаторы с графеновым покрытием помогут эффективно отводить тепло, повышая производительность и срок службы чипов памяти.
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Как и остальные модули памяти типа DDR5, новинки имеют встроенную функцию коррекции ошибок (ECC), а также контроллер управления питанием PMIC.
По заверениям производителя, новый продукт компании отличается высокой надёжностью и стабильностью, а его область применения достаточно широка — от тонких клиентов и серверов до профессионального оборудования и встраиваемых систем.
Этап тестирования модулей памяти на совместимость начнётся в третьем квартале текущего года, а уже в четвёртом квартале новинки будут производиться серийно.
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