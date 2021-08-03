Цены на видеокарты продолжат падать и в IV квартале 2021 года на фоне снижения интереса к майнингу
Стоимость графических адаптеров медленно, но верно падает, что не может не радовать потенциальных покупателей, ожидавших этого момента с весны текущего года, когда рост курса ряда криптовалют спровоцировал повышенный интерес к видеокартам со стороны майнеров, что и стало одной из причин неблагоприятной ситуации на рынке графических решений.
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Источник изображения: NVIDIA
Как сообщает ресурс Wccftech, полагаясь на данные из отчёта TrendForce, падение цен на графические адаптеры продолжится и в четвёртом квартале 2021 года: утверждается, что это связано со снижением стоимости ряда криптовалют и постепенным увяданием интереса со стороны инвесторов, что оказало влияние и на цены на графическую память DRAM, которые резко упали за последние несколько месяцев.
Источник ожидает, что в четвёртом квартале текущего года ситуация с доступностью памяти типа GDDR5 и GDDR6, используемой в большинстве популярных моделей видеокарт, улучшится благодаря падению спроса со стороны производителей, что приведёт к стабилизации её стоимости и снижению цен на графические адаптеры.
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Кроме того, конец майнинг-бума станет катализатором для появления отработавших своё устройств для майнинга в лице графических адаптеров на вторичном рынке, что также может положительно сказаться на стоимости видеокарт в розничной продаже.
Остаётся надеяться, что новая волна майнинговой лихорадки не захлестнёт компьютерный мир в ближайшем будущем, и подобная тенденция к снижению стоимости будет сохраняться.
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