Запускать Linux-программы в Windows 10 стало проще — для установки WSL нужна всего одна команда
Специалисты Microsoft продолжают упорно работать над улучшением и внедрением новых возможностей для семейства операционных систем Windows: по информации ресурса BleepingComputer, установка подсистемы Windows для Linux (WSL), позволяющей запускать Linux-программы непосредственно в операционной системе Windows, стала значительно проще — теперь достаточно ввести всего одну строчку в командной строке.
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Источник изображения: BleepingComputer
Как отмечает представитель Microsoft Крейг Лёвен (Craig Loewen) в официальном блоге компании, ранее функция, значительно облегчающая установку WSL, была доступна лишь в последних сборках Windows Insider Preview, в то время как большинству пользователей приходилось устанавливать целый ряд пакетов и активировать несколько параметров, однако теперь данная возможность появится и у владельцев Windows 10 версии 2004 и выше, а также пользователей, установивших накопительное обновление KB5004296 — необходимо лишь запустить командную строку с правами администратора и выполнить команду wsl.exe --install, после чего по умолчанию будет установлен дистрибутив Ubuntu и последняя версия ядра WSL Linux.
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Источник изображения: Microsoft Developer Blogs, Craig Loewen
Более «продвинутые» пользователи могут сменить устанавливаемый дистрибутив, просто введя в командной строке wsl --install -d <Название Дистрибутива>, заранее посмотрев список доступных ОС посредством команды wsl --list --online.
Кроме того, пользователям может понадобиться команда wsl --status, позволяющая ознакомиться с параметрами конфигурации WSL, а также команды wsl --update и wsl --update rollback — при помощи первой можно обновить ядро WSL Linux вручную, а посредством второй имеется возможность «откатиться» назад.
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