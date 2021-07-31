Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Похоже, производитель графических адаптеров XFX в скором времени намерен явить миру свою новую разработку в содружестве с компанией EK, на что намекает сообщение менеджера по продажам XFX в Северной Америке Шеннона Пила (Shannon Piel), пишет ресурс VideoCardz.

реклама

Взглянув на представленное изображение, которым поделился представитель XFX, можно отметить, что графический адаптер будет оснащён водоблоком с полным покрытием производства известной в данной области компании EK, снабжённым ARGB-подсветкой.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде 3060Ti MSI Gaming X за копейки в Регарде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU -21000р на 14Tb WD 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: VideoCardz, Twitter, Shannon Piel

К сожалению, более подробными данными касательно модели и её технических характеристик Шеннон Пил не поделился, однако отметил, что дебют данного продукта ознаменует важный этап в истории компании.

реклама

Впрочем, учитывая тот факт, что XFX является партнёром AMD, можно предположить, что компания готовится представить премиальную модель Radeon RX 6900 XT, которая, судя по всему, будет оснащена топовым графическим процессором Navi 21 XTXH, обладающим отменным «аппетитом» и предъявляющим повышенные требования к охлаждению, благодаря чему может достигать рекордных частот.

Как сообщает представитель XFX, более подробная информация, приоткрывающая завесу тайны над новым продуктом компании, появится чуть позже.