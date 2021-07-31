XFX может представить премиальную Radeon RX 6900 XT с жидкостным охлаждением
Похоже, производитель графических адаптеров XFX в скором времени намерен явить миру свою новую разработку в содружестве с компанией EK, на что намекает сообщение менеджера по продажам XFX в Северной Америке Шеннона Пила (Shannon Piel), пишет ресурс VideoCardz.
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Взглянув на представленное изображение, которым поделился представитель XFX, можно отметить, что графический адаптер будет оснащён водоблоком с полным покрытием производства известной в данной области компании EK, снабжённым ARGB-подсветкой.
Источник изображения: VideoCardz, Twitter, Shannon Piel
К сожалению, более подробными данными касательно модели и её технических характеристик Шеннон Пил не поделился, однако отметил, что дебют данного продукта ознаменует важный этап в истории компании.
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Впрочем, учитывая тот факт, что XFX является партнёром AMD, можно предположить, что компания готовится представить премиальную модель Radeon RX 6900 XT, которая, судя по всему, будет оснащена топовым графическим процессором Navi 21 XTXH, обладающим отменным «аппетитом» и предъявляющим повышенные требования к охлаждению, благодаря чему может достигать рекордных частот.
Как сообщает представитель XFX, более подробная информация, приоткрывающая завесу тайны над новым продуктом компании, появится чуть позже.
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