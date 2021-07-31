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Прототип материнской платы на базе чипсета Intel Z690 красуется на фото

Новинка получила достаточно внушительную систему питания.
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Пока компьютерное сообщество лишь ожидает скорого появления настольных процессоров Intel 12-го поколения, известных под кодовым именем Alder Lake-S, а также сопутствующих им материнских плат на базе наборов системной логики 600-й серии, некоторые энтузиасты уже имеют возможность собственноручно «пощупать» новые продукты: так, пользователь форума Bilibili 老弟一号 решил поделиться с сообществом фотографией одной из предстоящих моделей плат, сообщает ресурс VideoCardz.

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Энтузиаст информирует, что материнская плата, красующаяся на изображении, основана на чипсете Intel Z690, однако какими-либо дополнительными сведениями, к сожалению, не делится.

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Источник изображения: VideoCardz, Bilibili, 老弟一号

Взглянув на имеющуюся фотографию, можно отметить, что представленная системная плата является прототипом, так как на ней отсутствуют некоторые элементы. При этом «зоркий глаз» оверклокера тут же определит принадлежность платы к топовым моделям, ведь новинка оснащена 20 фазами питания.

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Кроме того, источник упоминает об оснащении материнской платы тремя слотами M.2, между которыми расположился полноразмерный разъём PCIe, а также упоминает о схожей компоновке у продуктов производства EVGA, в том числе Z590 Dark.

Отмечается, что в свободной продаже данных продуктов ещё нет, однако, судя по недавним «утечкам», неофициально плату на базе чипсетов Intel Z690 и B660 уже можно приобрести для ознакомления.

Стоит напомнить, что, исходя из имеющейся информации, дебют материнских плат, основанных на наборах системной логики Intel 600-й серии, в текущем году ограничится лишь моделями на базе чипсета Z690, в то время как остальные платы увидят свет лишь в начале следующего года.

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