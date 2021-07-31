Нехватка чипов сохранится до первой половины 2023 года, считает генеральный директор STMicro
Дефицит чипов, затронувший целый ряд отраслей и ставший катализатором ощутимого повышения стоимости продукции, похоже, не прекратится и в следующем году, по крайней мере, так считает генеральный директор одной из крупнейших европейских микроэлектронных компаний STMicro Жан-Марк Шери (Jean-Marc Chery), пишет издание Reuters.
реклама
Источник изображения: Pixabay
Как отметил глава компании в интервью, в следующем году дела пойдут на поправку, однако на возвращение к нормальной ситуации, подразумевающей достаточные объёмы микросхем, а также пополнение их запасов в течение трёх месяцев, стоит рассчитывать лишь к первой половине 2023 года.
Кроме того, Жан-Марк Шери отметил, что нехватка микросхем провоцирует рост их стоимости: так, в 2021 году средняя цена чипов STMicro увеличилась на 5 % по сравнению с предыдущим годом, а во второй половине текущего и в следующем году цены продолжат свой рост.
реклама
По словам главы STMicro, в 2021 году компания будет способна удовлетворить спрос лишь на 70 %, однако в следующем эта цифра может вырасти до 85-90 %, что обусловлено вводом новых производственных мощностей.
Таким образом, если прогнозы окажутся верны, цены на электронику вряд ли обрадуют компьютерное сообщество не только в текущем, но и в следующем году, поэтому режим «ждуна», в который перешли некоторые потенциальные покупатели, может несколько затянуться.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила