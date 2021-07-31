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Дефицит чипов, затронувший целый ряд отраслей и ставший катализатором ощутимого повышения стоимости продукции, похоже, не прекратится и в следующем году, по крайней мере, так считает генеральный директор одной из крупнейших европейских микроэлектронных компаний STMicro Жан-Марк Шери (Jean-Marc Chery), пишет издание Reuters.

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Источник изображения: Pixabay

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Как отметил глава компании в интервью, в следующем году дела пойдут на поправку, однако на возвращение к нормальной ситуации, подразумевающей достаточные объёмы микросхем, а также пополнение их запасов в течение трёх месяцев, стоит рассчитывать лишь к первой половине 2023 года.

Кроме того, Жан-Марк Шери отметил, что нехватка микросхем провоцирует рост их стоимости: так, в 2021 году средняя цена чипов STMicro увеличилась на 5 % по сравнению с предыдущим годом, а во второй половине текущего и в следующем году цены продолжат свой рост.

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По словам главы STMicro, в 2021 году компания будет способна удовлетворить спрос лишь на 70 %, однако в следующем эта цифра может вырасти до 85-90 %, что обусловлено вводом новых производственных мощностей.

Таким образом, если прогнозы окажутся верны, цены на электронику вряд ли обрадуют компьютерное сообщество не только в текущем, но и в следующем году, поэтому режим «ждуна», в который перешли некоторые потенциальные покупатели, может несколько затянуться.