Запуск игровых видеокарт Intel DG2 может состояться на выставке CES 2022
Специалисты Intel продолжают упорно трудиться над игровыми продуктами собственной разработки, основанными на микроархитектуре Xe-HPG: в прошлом месяце «синяя команда» сообщила, что новинки находятся на завершающем этапе перед финальной квалификацией для массового выпуска, а сегодня инсайдер, известный под ником Hardware Academy, решил поделиться с компьютерным сообществом некоторыми данными касательно будущего запуска геймерских видеокарт Intel, пишет ресурс VideoCardz.
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По информации источника, запуск игровых видеоадаптеров Intel DG2 состоится в рамках международной выставки CES 2022, которая будет проходить в начале января следующего года. Таким образом, анонс геймерских видеокарт компании может состояться ещё раньше, а именно в текущем году.
Intel DG2-512EU GPU. Источник изображения: VideoCardz, Raja Koduri
Согласно имеющимся данным, линейка графических адаптеров Intel DG2 будет насчитывать как минимум пять моделей с количеством исполнительных блоков от 96 до 512 и объёмом видеопамяти GDDR6 от 4 до 16 Гбайт.
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Источник изображения: VideoCardz
Ожидается, что в ходе мероприятия CES 2022, помимо видеоадаптеров, компания Intel явит миру мобильные системы, оснащённые процессорами следующего поколения, принадлежащими к семейству Alder Lake-P, и графическими адаптерами DG2.
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