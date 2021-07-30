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Специалисты Intel продолжают упорно трудиться над игровыми продуктами собственной разработки, основанными на микроархитектуре Xe-HPG: в прошлом месяце «синяя команда» сообщила, что новинки находятся на завершающем этапе перед финальной квалификацией для массового выпуска, а сегодня инсайдер, известный под ником Hardware Academy, решил поделиться с компьютерным сообществом некоторыми данными касательно будущего запуска геймерских видеокарт Intel, пишет ресурс VideoCardz.

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По информации источника, запуск игровых видеоадаптеров Intel DG2 состоится в рамках международной выставки CES 2022, которая будет проходить в начале января следующего года. Таким образом, анонс геймерских видеокарт компании может состояться ещё раньше, а именно в текущем году.

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Intel DG2-512EU GPU. Источник изображения: VideoCardz, Raja Koduri

Согласно имеющимся данным, линейка графических адаптеров Intel DG2 будет насчитывать как минимум пять моделей с количеством исполнительных блоков от 96 до 512 и объёмом видеопамяти GDDR6 от 4 до 16 Гбайт.

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Источник изображения: VideoCardz

Ожидается, что в ходе мероприятия CES 2022, помимо видеоадаптеров, компания Intel явит миру мобильные системы, оснащённые процессорами следующего поколения, принадлежащими к семейству Alder Lake-P, и графическими адаптерами DG2.